七夕浪漫限定！全聯美酒第2件5折 愛買量販推26款巧克力

迎接七夕情人節，超市量販推出限定美食、美酒、家電商品優惠，讓民眾即使不想出門、不能到喜愛的餐廳享受燭光晚餐，也能在家與另一半享受最獨特的過節氛圍。

全聯「PXGo!小時達」化身邱比特，讓情人們不用出門也能在家營造浪漫氛圍，即使另一半不在身邊也能送禮創造驚喜。七夕檔期精選多種巧克力推出優惠，金莎巧克力推出3粒裝、5粒、心型禮盒8顆裝，或是瑞士蓮極醇系列巧克力都能讓你直球示愛。想要和另一半窩在家動手作料理，多種蔬果、魚肉海鮮、冷燻鮭魚切片、「省時沙拉吧」生菜沙拉，讓你在家輕鬆端出一桌美食。想要安全進行人與人的連結，PXGo!小時達也有杜蕾斯衛生套系列8.8折起。即日起至8月26日使用PXGo!小時達購物，還可搭配現有優惠，享消費滿888元送888點。另外，全聯門市也同步祭出優惠，網羅美食、美酒推出折扣，指定商品最低第2件5折起。

愛買量販則自即日起至8月24日引進比利時、波蘭兩國歐洲巧克力商品共26款，最低8.5折起，新品包括波蘭「巧客優夾心巧克力」系列、比利時「凱薩可可豆醇黑巧克力」系列；另外，情人節從不缺席的金莎巧克力也推出金鑽禮盒24粒限時特價279元、心型盒裝8粒特價135元優惠。為了讓大家在家也能有情人節大餐的享受，愛買量販也應景推出適合搭配排餐的葡萄酒增添氣氛，連續3年榮獲世界葡萄酒品牌影響力第1名的yellow tail黃金袋鼠，共推出卡貝納、梅洛和喜若3種葡萄品種，187ml輕巧瓶4入組特價349元。另外，台灣在地鹿港果香梅酒百元有找，除了經典款外，還有蜂蜜和紫蘇2種口味。

若想要搭配愛買量販8月14日會員單筆滿2,000元享9折十足抵用現金券回饋，入手小家電送另一半也正是時候。Panasonic極潤奈米水離子吹風機EH-NA0E-H，特價8,990元；美康雅大蒸氣量手持蒸氣掛燙機GS76GDW，特價1,680元，還有藍牙耳機、智慧手表、遊戲主機等20款家電商品特惠，給另一半完整呵護。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康