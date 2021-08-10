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搶攻七夕商機！萊爾富串聯線上線下推優惠最低5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
8月11日至9月7日於萊爾富門市購買金莎全系列可享任選2件79折優惠。圖／萊爾富提供
8月11日至9月7日於萊爾富門市購買金莎全系列可享任選2件79折優惠。圖／萊爾富提供

七夕情人節將至，萊爾富鎖定甜蜜商機，串聯線上線下齊推優惠，8月11日至9月7日門市推出期間限定甜蜜小物，包括巧克力、糖果等優惠最低5折起；線上Hi-Life VIP App內的「整買零取」8月11日至8月15日規畫「七夕情人節冰品限定」優惠活動。

巧克力是情人節熱門的贈禮首選，萊爾富觀察，每逢情人節前一周巧克力系列銷量會較平日成長約3～5倍，情人節當日銷量更是暴增逾10倍。今年七夕，萊爾富特別推出多款巧克力優惠，8月11日至9月7日在全台萊爾富門市購買金莎全系列及臻品3粒系列可享任選2件79折；人氣熱銷品「滋露代可可脂巧克力（草莓／奶油口味）」推出情人節限定版包裝，並祭出2件特價19元（原價單件12元）；糖果、口香糖指定商品下殺5折起，包括黑嘉麗指定系列、卡娜赫拉檸檬軟Q糖、滋露QQ球指定系列、利口樂條裝喉糖等皆推出買1送1優惠價，搶攻送禮商機。

除了門市優惠之外，8月11日至8月15日一連5天Hi-Life VIP App內的「整買零取」推出「七夕情人節冰品限定」活動，包括曠世奇派任選4件特價134元、哈根達斯迷你杯100ml任選5件特價520元等優惠。

萊爾富人氣熱賣的「滋露代可可脂巧克力（草莓／奶油口味）」8月11日至9月7日推出情人節限定版包裝，並祭出2件特價19元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富人氣熱賣的「滋露代可可脂巧克力（草莓／奶油口味）」8月11日至9月7日推出情人節限定版包裝，並祭出2件特價19元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP App的「整買零取」8月11日至8月15日推出「七夕情人節冰品限定」活動，哈根達斯迷你杯100ml任選5件特價520元。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP App的「整買零取」8月11日至8月15日推出「七夕情人節冰品限定」活動，哈根達斯迷你杯100ml任選5件特價520元。圖／萊爾富提供

情人節 巧克力 七夕

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