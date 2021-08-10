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這不只是奧運馬拉松的金牌戰 更是運動品牌的跑鞋科技角力

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
東京奧運馬拉松不只是各國長跑好手的競技場，更是各大運動品牌的科技角力戰。圖／新華社、路透
東京奧運馬拉松不只是各國長跑好手的競技場，更是各大運動品牌的科技角力戰。圖／新華社、路透

東京奧運正式在日前落幕，閉幕儀式上才舉行男、女馬拉松頒獎典禮，在全球媒體與參與典禮選手的關注下，出盡鋒頭。眾人皆對今年36歲Eliud Kipchoge能夠成為史上第三人，完成兩屆奧運金牌連霸的成績，感到欽佩。然而，這不只是各國長跑好手的競技場，更是各大運動品牌的科技角力戰。

如果打開世界排名前十位的男子馬拉松好手的鞋櫃，Nike無庸置疑以壓倒性數量，成為眾家選手選擇，包括今年東京奧運金牌得主Eliud Kipchoge也是。他自2017年就成為Nike的簽約選手，所有裝備都由品牌提供，包括了在2019年締造世界紀錄時，都是穿著Nike最新跑鞋。而也是因為Eliud Kipchoge一舉將馬拉松紀錄推進在兩小時內，讓各大運動品牌不斷的在這嚴苛運動裡，投入極大心力，只為了能幫助自家選手，而夠再次突破最佳成績。

Eliud Kipchoge在東京奧運奪牌時穿Nike ZoomX Vaporfly Next% 2跑鞋。圖／新華社
Eliud Kipchoge在東京奧運奪牌時穿Nike ZoomX Vaporfly Next% 2跑鞋。圖／新華社

以Eliud Kipchoge在東京奧運奪牌時所穿的Nike ZoomX Vaporfly Next% 2鞋為例，就是從2019年橫空出世的Vaporfly 4%跑鞋，經過多次優化而來。Nike採用競速跑者最愛的標竿鞋款為藍本，鞋面經重新設計，並全面提升舒適度與透氣性，還保留了靈敏緩震和穩固支撐機能，讓Eliud Kipchoge整整比銀牌得主，快上約80秒，讓人驚訝。

女子馬拉松金牌的Peres Jepchirchir就是穿著adidas adizero adios Pro 2鞋，衝過終點線。圖／路透
女子馬拉松金牌的Peres Jepchirchir就是穿著adidas adizero adios Pro 2鞋，衝過終點線。圖／路透

但也不只是Nike在跑鞋的發展著墨，女子馬拉松金牌的Peres Jepchirchir就是穿著adidas adizero adios Pro 2鞋，衝過終點線。比起前一代升級LightstrikePRO中底結構，因此重量減少30公克。而且嵌入EnergyRods穩定裝置，減少運動中所產生的能量耗損，將緩震效果轉化為推進力。鞋面採用全新升級的輕薄Celermesh 2.0面料科技，大底前腳掌區使用ContinentalTM馬牌大底，結合大面積橡膠大底，輕量同時兼具高超抓地力，助跑者專注速度表現。

adidas adizero adios Pro 2跑鞋7,500元。圖／adidas提供
adidas adizero adios Pro 2跑鞋7,500元。圖／adidas提供

Nike ZoomX Vaporfly Next% 2跑鞋7,200元。圖／Nike提供
Nike ZoomX Vaporfly Next% 2跑鞋7,200元。圖／Nike提供

東京奧運 馬拉松 金牌 肯亞

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