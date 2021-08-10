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全家便利商店推「天仁茗茶、初鹿牧場、 辻利抹茶」甜點系冰品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店8月11日起獨家推出使用辻利抹茶粉製成的「辻利抹茶白玉黑糖流心」、「辻利抹茶煉乳紅豆流心」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起獨家推出使用辻利抹茶粉製成的「辻利抹茶白玉黑糖流心」、「辻利抹茶煉乳紅豆流心」。圖／全家便利商店提供

瞄準8月炎熱天氣，全家便利商店將於8月11日起推出6款甜點控必吃的「甜點系冰品」。延續前2波聯名冰品熱銷，全家便利商店第3波冰品與名店合作，並將大眾愛吃的甜點入料，獨家冰品包括天仁茗茶的招牌飲品「香芋奶綠」化身冰品，並加入芋頭、芋圓增加口感的「香芋奶綠雪糕」，芋頭控必須手刀買起來，售價39元；以初鹿牧場鮮乳為基底、並搭配芝士冰淇淋作為奶蓋的「芝士奶蓋煉乳冰沙」，冰沙內添加黑糖珍珠，口感Ｑ彈，售價69元；還有使用辻利抹茶粉製成的2款冰淇淋，分別為加入獨家黑糖蜜融心與QQ白玉的「辻利抹茶白玉黑糖流心」，以及加入鮮奶煉乳融心、紅豆粒的「辻利抹茶煉乳紅豆流心」，售價皆為49元。

此外，哈根達斯則有「岩鹽焦糖卡布雪糕」及「岩鹽焦糖卡布迷你杯」，嚴選咖啡豆烘培萃取義式咖啡，與醇厚牛奶勻稱混和，再巧妙融入純淨岩鹽與香甜焦糖，感受鹹甜交織、綿密多層次的口感，售價皆為115元。

飲料部分以手搖攤經典品項為概念發想，推出「烈日芒果冰茶」、「星月荔枝烏龍」2款無酒精飲品，果香、茶香加上麥汁微發酵帶出清涼氣泡感，是夏日消暑的良伴，2款售價皆為45元。

隨著指揮中心宣布降級微解封後，民眾微旅行機會增加，看好出遊商機，全家便利商店推出超過百項小寶特瓶商品聯促，8月11日至9月7日同品牌同價位可享第2件6折優惠，同場加映於活動期間內推出買3送1還贈一章的集章趣活動，集滿6章即可兌換全家便利商店60元購物金。

全家便利商店8月11日起獨家推出「初鹿牧場芝士奶蓋煉乳冰沙」，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起獨家推出「初鹿牧場芝士奶蓋煉乳冰沙」，售價69元。圖／全家便利商店提供
「辻利抹茶白玉黑糖流心」，售價49元，全家便利商店8月11日至9月7日可享第2件6折。圖／全家便利商店提供
「辻利抹茶白玉黑糖流心」，售價49元，全家便利商店8月11日至9月7日可享第2件6折。圖／全家便利商店提供
「哈根達斯岩鹽焦糖卡布雪糕」，售價115元，全家便利商店8月11日至8月24日可享買2送1、買9送9。圖／全家便利商店提供
「哈根達斯岩鹽焦糖卡布雪糕」，售價115元，全家便利商店8月11日至8月24日可享買2送1、買9送9。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起獨家推出「初鹿牧場芝士奶蓋煉乳冰沙」，以初鹿牧場鮮乳為基底，搭配芝士冰淇淋作為奶蓋，冰沙內還添加黑糖珍珠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起獨家推出「初鹿牧場芝士奶蓋煉乳冰沙」，以初鹿牧場鮮乳為基底，搭配芝士冰淇淋作為奶蓋，冰沙內還添加黑糖珍珠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與名店合作，將大眾愛吃的甜點入料，8月11日起推出6款甜點系冰品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與名店合作，將大眾愛吃的甜點入料，8月11日起推出6款甜點系冰品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起獨家推出使用辻利抹茶粉製成的「辻利抹茶白玉黑糖流心」、「辻利抹茶煉乳紅豆流心」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起獨家推出使用辻利抹茶粉製成的「辻利抹茶白玉黑糖流心」、「辻利抹茶煉乳紅豆流心」。圖／全家便利商店提供
「辻利抹茶煉乳紅豆流心」，售價49元，全家便利商店8月11日至9月7日可享第2件6折。圖／全家便利商店提供
「辻利抹茶煉乳紅豆流心」，售價49元，全家便利商店8月11日至9月7日可享第2件6折。圖／全家便利商店提供
「哈根達斯岩鹽焦糖卡布迷你杯」，售價115元，全家便利商店8月11日至8月24日可享買2送1、買9送9。圖／全家便利商店提供
「哈根達斯岩鹽焦糖卡布迷你杯」，售價115元，全家便利商店8月11日至8月24日可享買2送1、買9送9。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起獨家推出「初鹿牧場芝士奶蓋煉乳冰沙」，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起獨家推出「初鹿牧場芝士奶蓋煉乳冰沙」，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起獨家推出「天仁茗茶香芋奶綠雪糕」，售價39元，8月11日至9月7日嘗鮮價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起獨家推出「天仁茗茶香芋奶綠雪糕」，售價39元，8月11日至9月7日嘗鮮價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起推出加入獨家黑糖蜜融心與QQ白玉的「辻利抹茶白玉黑糖流心」、加入鮮奶煉乳融心與紅豆粒的「辻利抹茶煉乳紅豆流心」，售價皆為49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日起推出加入獨家黑糖蜜融心與QQ白玉的「辻利抹茶白玉黑糖流心」、加入鮮奶煉乳融心與紅豆粒的「辻利抹茶煉乳紅豆流心」，售價皆為49元。圖／全家便利商店提供

冰品 便利商店 甜點

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