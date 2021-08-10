全家便利商店推「天仁茗茶、初鹿牧場、 辻利抹茶」甜點系冰品

瞄準8月炎熱天氣，全家便利商店將於8月11日起推出6款甜點控必吃的「甜點系冰品」。延續前2波聯名冰品熱銷，全家便利商店第3波冰品與名店合作，並將大眾愛吃的甜點入料，獨家冰品包括天仁茗茶的招牌飲品「香芋奶綠」化身冰品，並加入芋頭、芋圓增加口感的「香芋奶綠雪糕」，芋頭控必須手刀買起來，售價39元；以初鹿牧場鮮乳為基底、並搭配芝士冰淇淋作為奶蓋的「芝士奶蓋煉乳冰沙」，冰沙內添加黑糖珍珠，口感Ｑ彈，售價69元；還有使用辻利抹茶粉製成的2款冰淇淋，分別為加入獨家黑糖蜜融心與QQ白玉的「辻利抹茶白玉黑糖流心」，以及加入鮮奶煉乳融心、紅豆粒的「辻利抹茶煉乳紅豆流心」，售價皆為49元。

此外，哈根達斯則有「岩鹽焦糖卡布雪糕」及「岩鹽焦糖卡布迷你杯」，嚴選咖啡豆烘培萃取義式咖啡，與醇厚牛奶勻稱混和，再巧妙融入純淨岩鹽與香甜焦糖，感受鹹甜交織、綿密多層次的口感，售價皆為115元。

飲料部分以手搖攤經典品項為概念發想，推出「烈日芒果冰茶」、「星月荔枝烏龍」2款無酒精飲品，果香、茶香加上麥汁微發酵帶出清涼氣泡感，是夏日消暑的良伴，2款售價皆為45元。