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中元普渡外送平台輕鬆購 foodpanda推7款拜拜箱、Uber Eats中元專區5折起

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「熊貓超市中元澎湃箱」嚴選10款普渡熱銷零食、飲料與罐頭，更隨箱贈送foodpanda環保帆布袋。圖／foodpanda提供
「熊貓超市中元澎湃箱」嚴選10款普渡熱銷零食、飲料與罐頭，更隨箱贈送foodpanda環保帆布袋。圖／foodpanda提供

一年一度的重要民俗節日中元節即將到來，今年因為疫情影響，讓許多民眾都改用線上採購，或是直接選擇「線上普渡」，避免出門也避開人潮，以同樣的心意完成款待好兄弟、祈福的任務。外送平台foodpandaUber Eats也都推出中元專區，免出門一鍵下單即可滿足民眾祭拜需求。

foodpanda於熊貓超市獨家上架一系列中元節必「拜」澎湃聖品組合，其中「熊貓超市中元澎湃箱」嚴選10款普渡熱銷零食、飲料與罐頭，更隨箱贈送foodpanda環保帆布袋。foodpanda更與休閒食品品牌合作，精選6款普渡超值組合箱上架，包含卡滋五拜有保庇箱、RITZ烘烤脆片五福好運箱等，多款餅乾組合滿足全家人的不同喜好。此外，若拜拜時臨時發現供品有缺也不擔心，foodpanda熊貓超市從水果到金紙等各式祭祀供品應有盡有，即點即送，省時又方便。8月11日至8月22日熊貓超市提供限時優惠，消費者單筆訂購滿699元，輸入優惠碼「A200」即可享200元折扣優惠，每人限用1次，每日數量有限，兌完為止。

Uber Eats則發現近年越來越多消費者傾向於網路、電商進行中元普渡的採購，形成採買線上化、供品年輕化2大趨勢，因此與量販店、連鎖超市、傳統市場、有機商店等超過20家品牌商家合作夥伴，共同推出豐富供品選擇，打造「中元專區」，祭出最低至5折起的商品優惠，即日起至8月15日輸入優惠序號「就這樣拜」，還可享1次Uber Eats生鮮雜貨外送消費滿250元7.5折優惠（最高可折抵100元）。

為迎合不同消費族群的需求，從傳統市場的三牲、水果等最傳統的普渡供品選擇，公司行號最愛的全聯、家樂福、大潤發澎湃包，新東陽的肉品、點心組合，到7-ELEVEN、city’super、新光超市的新潮又簡便的拜拜組合、零食、泡麵、飲料，又或者是健康養生的green & safe、棉花田，現在都能透過Uber Eats輕鬆採買。

今年Uber Eats也與全聯合作設置「中元好物祭」專區，精選最低6折起的歷年中元百大熱銷品項，更推出「中元拜拜組合包」以及限量10,000份的「請支援收銀購物袋」支援消費者普渡好兄弟祈福的心願。自8月11日至8月24日期間，於Uber Eats上訂購全聯商品，輸入序號「全聯中元祭」，即享1次消費滿250元的7折優惠（最高可折抵100元）；另外，如果是首次於Uber Eats上訂購生鮮雜貨的用戶，於訂購全聯商品外送時輸入「全聯首購」可享1次訂單不限訂單金額的5折優惠（最高可折抵150元）。

Uber Eats「中元專區」提供最低至5折的多項優惠，即日起至8月15日輸入優惠序號「就這樣拜」，可再享1次Uber Eats生鮮雜貨外送消費滿250元7.5折優惠。圖／Uber Eats提供
Uber Eats「中元專區」提供最低至5折的多項優惠，即日起至8月15日輸入優惠序號「就這樣拜」，可再享1次Uber Eats生鮮雜貨外送消費滿250元7.5折優惠。圖／Uber Eats提供
Uber Eats x 全聯「中元好物祭」專區推出「中元拜拜組合包」以及限量10,000份的「請支援收銀購物袋」。圖／Uber Eats提供
Uber Eats x 全聯「中元好物祭」專區推出「中元拜拜組合包」以及限量10,000份的「請支援收銀購物袋」。圖／Uber Eats提供
因應中元普渡採購需求，foodpanda推7大澎湃中元拜拜箱。記者黃筱晴／攝影
因應中元普渡採購需求，foodpanda推7大澎湃中元拜拜箱。記者黃筱晴／攝影

Uber 普渡 foodpanda

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