快訊

勞動權益未解決？疫情降級後 她給醫護人員的一封信

好消息！ 我國自購52萬劑AZ疫苗 華航15：40運抵桃機

自己動手玩軟裝 「小試吸盤」玩出你的質感生活

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖／有.設計uDesign提供
圖／有.設計uDesign提供

提到軟裝設計免不了對立面空間動手腳，往往還是會被壁掛上的殘膠或無法二次使用等困擾擺一道。這些零零總總的大小煩惱，新創設計品牌 - FLYTTA 為你解決了! 最新推出可重複使用、秒裝秒拆的創新壁掛 「MAGUS小試吸盤」，讓軟裝新手及熟手都能「試」出自己想要的風格佈置。

秒拆秒裝，軟裝新手也能隨意小試身手

改良傳統壁掛的吸盤設計，只需要握著、順時針旋轉27度就可牢牢與牆面緊密貼合，這項旋轉真空技術還有個令人驚豔的地方，就是在拆卸時只需要逆時針轉回來就可以完成，拆下來吸力不減也不傷牆面，這讓軟裝新手完全無後顧之憂地放膽玩出自己想要的風格搭配。

圖／有.設計uDesign提供
圖／有.設計uDesign提供

美型與實用兼具，雙面運用玩出更多佈置創意

MAGUS小試吸盤具有北歐家居設計風格－美型、易用、舒適，設計精品外型結合磁吸／吸盤兩用壁掛功能，雙面扁平的設計不只保有北歐的簡約流線感，更是為了發揮雙面應用的優勢，磁吸面可用在帶磁性的金屬面上，而吸盤面則可廣泛用在各種光滑立面，因此你可以把MAGUS鎖在收納盒、單元櫃上，並將它磁吸在工業風的金屬層板上，做出兼具收納與展示功能的創意佈置。

圖／有.設計uDesign提供
圖／有.設計uDesign提供

舒適至上的北歐設計精神，任何環境都適得其所

選用北歐的經典色系，帶點灰階低飽和的調性，不太惹眼也絕不單調，就算掛著的衣物送洗了，徒留MAGUS在牆上/櫃上也能像壁飾一般成為空間的點綴，作為視線短暫休息的駐目點。

圖／有.設計uDesign提供
圖／有.設計uDesign提供

自己動手佈置的美好生活，當然要持續擁有

以減塑、環保永續為設計開端的FLYTTA，讓設計不只停留在美學層面，也要成為你握在手裡、用在家裡也能感受到的美好！當靈感來時，不再擔心對環境造成負擔，真正自在地過自己想要的生活，並持續延續下去。

即日起 「MAGUS 小試吸盤 」在有﹒設計uDesign搶先獨家販售中，預購優惠72折，快帶著MAGUS小試吸盤一起扭轉你的軟裝大飾界，詳情請上活動頁面查詢。

品牌

延伸閱讀

VOLVO揚昇新竹展間再升級 符合瑞典原廠VRE 5.0展示暨服務中心

大溪老街整修施工惹民怨 議員會勘要求改善反被指施壓

Volvo S90旗艦再進化 豪華空間制霸同級

北歐RPG《Tribes of Midgard》27日推出 召集10人部落力抗神話巨獸

相關新聞

聯合報70周年慶 攜手家樂福推好康

今年適逢聯合報70周年慶，期許以提供更加值服務為目標，透過與通路及大型連鎖企業合作深度優惠剪好康，將生活小確幸極大化，讓...

自己動手玩軟裝 「小試吸盤」玩出你的質感生活

提到軟裝設計免不了對立面空間動手腳，往往還是會被壁掛上的殘膠或無法二次使用等困擾擺一道。這些零零總總的大小煩惱，新創設計品牌 - FLYTTA 為你解決了! 最新推出可重複使用、秒裝秒拆的創新壁掛 「MAGUS小試吸盤」，讓軟裝新手及熟手都能「試」出自己想要的風格佈置。

促進觀光產業 台東縣府推「預約台東」優惠方案

台東縣政府為緩解疫情對觀光產業的衝擊，推出「預約台東」優惠方案，自8月14日起到9月30日止，民眾透過指定的訂房平台或直...

男友們別驚慌！七夕推薦餐廳這不就來了嗎？燈光美、氣氛佳 這樣吃感情大加溫

七夕想耍浪漫？MENU小編替你助攻！7間美味餐廳+2間絕美蛋糕推薦給你！單身的朋友想告白也有機會脫單！

「我的上流世界」爆紅金瑞亨 凍齡爽颯美演繹Tiffany

在今年熱播韓劇「我的上流世界」中飾演豪門媳婦的47歲女星金瑞亨，因為在劇中實際身份是女同志，因此在穿搭細節經常以中戲的設...

揮別三級悶日子 開放內用搶情人節商機 說通關密語有賞

疫情降級，餐廳開放內用，許多人想在七夕情人節偕另一半享用美味大餐，飯店業看準這波疫後商機，推出各項方案，豐儉由人。有業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。