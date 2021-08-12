自己動手玩軟裝 「小試吸盤」玩出你的質感生活

提到軟裝設計免不了對立面空間動手腳，往往還是會被壁掛上的殘膠或無法二次使用等困擾擺一道。這些零零總總的大小煩惱，新創設計品牌 - FLYTTA 為你解決了! 最新推出可重複使用、秒裝秒拆的創新壁掛 「MAGUS小試吸盤」，讓軟裝新手及熟手都能「試」出自己想要的風格佈置。

秒拆秒裝，軟裝新手也能隨意小試身手

改良傳統壁掛的吸盤設計，只需要握著、順時針旋轉27度就可牢牢與牆面緊密貼合，這項旋轉真空技術還有個令人驚豔的地方，就是在拆卸時只需要逆時針轉回來就可以完成，拆下來吸力不減也不傷牆面，這讓軟裝新手完全無後顧之憂地放膽玩出自己想要的風格搭配。

圖／有.設計uDesign提供

美型與實用兼具，雙面運用玩出更多佈置創意

MAGUS小試吸盤具有北歐家居設計風格－美型、易用、舒適，設計精品外型結合磁吸／吸盤兩用壁掛功能，雙面扁平的設計不只保有北歐的簡約流線感，更是為了發揮雙面應用的優勢，磁吸面可用在帶磁性的金屬面上，而吸盤面則可廣泛用在各種光滑立面，因此你可以把MAGUS鎖在收納盒、單元櫃上，並將它磁吸在工業風的金屬層板上，做出兼具收納與展示功能的創意佈置。

圖／有.設計uDesign提供

舒適至上的北歐設計精神，任何環境都適得其所

選用北歐的經典色系，帶點灰階低飽和的調性，不太惹眼也絕不單調，就算掛著的衣物送洗了，徒留MAGUS在牆上/櫃上也能像壁飾一般成為空間的點綴，作為視線短暫休息的駐目點。

圖／有.設計uDesign提供

自己動手佈置的美好生活，當然要持續擁有

以減塑、環保永續為設計開端的FLYTTA，讓設計不只停留在美學層面，也要成為你握在手裡、用在家裡也能感受到的美好！當靈感來時，不再擔心對環境造成負擔，真正自在地過自己想要的生活，並持續延續下去。