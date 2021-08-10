鳴人也來吃！火影忍者一樂拉麵開幕 免費送煎餃

粉絲們引頸期盼的「火影忍者一樂拉麵」台灣首店，自即日起於台北信義威秀開始試營運。店內除了重新漫畫中的招牌拉麵外，包括餐點名稱、菜單、牆壁、椅子等細節處，都可以見到火影忍者的相關細節。試營運期間，凡穿戴火影忍者相關飾品服飾，即可加贈一份煎餃。

台灣唯一獲得官方授權的火影忍者一樂拉麵，佔地約50坪，最多可提供60席座位。在外觀上，就已經透過布簾等元素，重新漫畫中的經典用餐場景。另外在牆壁、燈籠、椅背上，都可以見到五影標誌與各家族徽，並且也有人形立牌、漩渦鳴人燈箱作為點綴，更添整體重現度。試營運首日就已經吸引大批排隊人潮，也有卡卡西、漩渦鳴人的cosplay玩家到場，親身享用火影世界中的餐點。

餐點部分，提供有一樂豚骨拉麵（260元）、一樂味噌拉麵（310元）、火遁爆辛拉麵（430元）等多款拉麵，搭配的溏心蛋也烙印有族徽增添細節。同時也供應有「傳說中的三忍」系列，提供炸雞唐揚丼飯、炸豬排丼飯、火烤骰子牛丼飯等餐點，每份250～280元。另外為營造居酒屋般的氣息，還有木葉秘傳煎餃、兵糧丸、野菇骰子牛、泡菜炒豬五花等料理。飲料也以經典招式為名，提供千鳥、螺旋丸、寫輪眼、掌仙術等選擇。店內並以QR code掃碼點餐，增添效率，但仍有以捲軸型態設計的菜單，大幅提昇忍術世界的氛圍。