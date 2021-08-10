七夕宅家過 王品集團情人節牛排423元起吃得到

今年情人節檔期受限疫情指揮中心內用容流限制下，人氣約會餐廳較以往更加一位難求，加上隔板及梅花座也少了些許浪漫氣氛，不少人選擇在家過節。王品集團旗下四大西餐品牌——THE WANG、夏慕尼、王品牛排、西堤，因應推出同時兼顧「裡子與面子」的雙人套餐，讓情侶們宅家過節也不失禮。

THE WANG：外帶「Taste of Love」情人套餐，千元餐具一起打包

以黑馬之姿獲得「2020年台北台中米其林」餐盤推薦的THE WANG牛排餐廳，開業至今以美味的熟成牛排、專業的侍酒師及管家服務，成為中部許多富商名媛聚餐的口袋名單之一。

今年情人節THE WANG以 「Taste of Love（愛的滋味）」為概念，於8月13日至15日，推出別具新意的雙人套餐，從沙拉、主餐到甜點、調酒，嘗盡酸、甜、苦、辣，沉浸微醺滋味；套餐2,599元/人，加價300元/人，可升級經典乾式熟成丁骨牛排，歡迎提前來電預定。

若選擇外帶套餐，每份套餐皆附上價值千元的精緻餐具、餐盤、酒杯輕奢感十足，外帶回家可依照說明書擺盤、調飲製造浪漫樂趣。期間限定全新主餐「匈牙利可可牛小排」，以濃郁的苦甜巧克力、西班牙辣椒粉、胡椒等香料覆上牛小排後酥烤，咀嚼後帶出圓潤的苦甜微辣滋味，搭配熬煮24小時GRAVY醬汁與綿密滑順的蕈菇馬鈴薯泥，體驗一連串驚喜口感。甜點「香草巴斯克乳酪佐新鮮芒果」使用法國頂級kiri奶油乳酪與Isigny鮮奶油製成，奶香濃郁質地綿密。

THE WANG甜點「香草巴斯克乳酪佐新鮮芒果」，使用法國頂級kiri奶油乳酪與Isigny鮮奶油製成，奶香濃郁質地綿密。圖／王品集團提供

王品牛排：外帶「禮饗情人雙人餐」，折扣後消費滿千送干貝

王品牛排以爸爸是女兒們的前世情人為主題，推出「禮饗情人雙人餐」，特價1,888元。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王品牛排以爸爸是女兒們的前世情人為主題，推出「禮饗情人雙人餐」，特價1,888元（原價2,218元至2,318元）。套餐提供4款主餐任選2道，可選擇經典主餐「經典牛小排」，以新鮮蔬果與特殊佐料醃浸2天2夜，經歷250℃高溫，慢火烘烤1.5小時，完美展現香嫩風華；或選擇外帶限定的「炙烤牛小排法式餐盒」，除主餐外套餐另含沙拉、湯、甜品、飲料、副餐，及同款「法式焗烤龍蝦」乙隻。王品牛排同時推出外帶自取活動85折活動，折扣後消費滿千再贈「香煎鮭魚佐干貝」乙份（價值528元），把美味傳遞給心愛的老爸。

夏慕尼：明星商品大集合，7菜2湯999元超值購

夏慕尼外帶限定雙人套餐，主廚獻上滿滿心意推出法式雙人套餐浪漫價999元（原價1,280元），集結所有口碑最高的美味料理。圖／王品集團提供

夏慕尼主廚獻上滿滿心意推出法式雙人套餐浪漫價999元（原價1,280元），集結所有口碑最高的美味料理——松露香煎菲力、醬燒松阪豬、時令海鮮、香草蕈菇、當季時蔬、外帶限定松露炒飯，以及帕瑪森起司麵包，加上法式玉米濃湯和經典洋蔥湯。主餐、主食、副餐一應俱全，隨餐再附贈一張附紅線的限量「愛的小卡」，讓紅線串起兩人手指，享受沒有距離的美味關係。每日限量販售，售完為止。

西堤牛排：小資情人自省方案，主餐4選1加5款副餐，450元有找

西堤牛排推出全新輕套餐，包括一道主餐、五道副餐，含沙拉、麵包、濃湯、飲品及甜點，售價498元，外帶自取85折只要423元，即日起到8月31日截止，隨時都能享受得到。

西堤德國豬腳。圖／王品集團提供

全新輕套餐主餐經典菜色可四選一，包括原塊牛排、松露牛排（新菜色）、法式鴨胸起司魚排、德國豬腳…等，都是人氣品項；沙拉則搭配當季水果與新鮮蔬菜，再附上網友最愛的焗烤蘑菇方塊麵包，以及杏鮑菇南瓜濃湯，成為小資情人們的超值首選。