Oceanrich G2便攜式電動磨豆機 募資起跑享早鳥優惠

受疫情影響，在居家上班期間，許多有喝咖啡習慣的上班族群，開始以自主研磨來取代購買，為了讓更多咖啡族用最簡單的方式喝到好咖啡，Oceanrich團隊推出新一代電動磨豆機，加大豆倉以及快充電力升級、增加軸心穩定度，讓咖啡顆粒更均勻，更有助提升口感風味！

Oceanrich團隊以「好咖啡，簡單喝」為設計宗旨，自2019年推出G1電動磨豆機，商品上募資後突破百萬熱銷，並收到廣大好評。今年團隊再推「Oceanrich G2便攜式錐刀磨豆機」，強調可USB充電外出使用，每次充電後可至少享用20杯咖啡，此外在設計上保留輕量便攜式優勢，全機總重僅582公克，且提供5段式刻度切換，因應不同研磨風味需求，不論是簡單手沖到法式摩卡壺，都能輕鬆享用；另外採用陶瓷錐刀精準慢磨，磨完自動停止，降低機損，機身也可拆解清洗，不需要擔心喝到受潮的殘粉。

「Oceanrich G2便攜式錐刀磨豆機」由聯合數位文創旗下有.設計團隊引進，目前限時推出77折超早鳥優惠，於嘖嘖募資開跑，詳細商品請見官方粉絲團或嘖嘖頁面。