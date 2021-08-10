米希亞奧運七彩大蓬裙爆紅設計師小泉智貴 跨珠寶設計

在甫落幕的2020東京奧運的開幕式活動上，日本「靈魂歌姬」米希亞（Misia）身穿一款漸層七彩禮服演唱日本國歌，浮誇的造型引起網路熱議。這件宛如綴滿立體彩虹櫻花的禮服，出自日本設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）之手，他不但是當今最大時尚集團LVMH力捧的年輕時裝設計師大獎的得獎者，也深受許多國際巨星如女神卡卡（Lady Gaga）的喜愛。而這次，他更跨足珠寶設計，與法國現代珠寶品牌斐登（FRED）攜手，推出一系列可愛討喜的Fredy’s Tomo’s Dolls。該系列將搶先全球，於9月1日率先於台灣專賣店登場。

隸屬於LVMH集團的FRED，曾在1989年推出了包括小惡魔、情人、水手、天使、孩子、藝術家、足球運動員或網球運動員等一系列精美的小人偶珠寶Fredy's系列，可作為胸針或吊墜配戴，洋溢滿滿的生活樂趣風格。品牌更於2009年首度邀請藝術家 Jean-Paul Goude合作，推出的Fredy’s Dolls，注入更多調皮淘氣的元素。

當今FRED的藝術總監暨副總裁 Valérie Samuel延續這個與藝術家攜手合作的傳統，邀請日本時裝設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）按照自己的創意，製作出新款的 Fredy's Dolls。小泉智貴所設計的三款「Fredy’s Tomo’s Dolls」珠寶作品，從小泉智貴的三件經典禮服中汲取靈感，臉部以單顆淡水養殖珍珠裝飾，身穿霧面或拋光的金質裙子，部分實心或網狀鏤空，並依序鑲嵌上漸層色調的彩色寶石，「要是我得用幾個詞彙來描述這個系列，那便是歡樂、有趣、色彩繽紛。這些詞彙是我自己品牌的核心，也是我所設計的各種物品的主題，」小泉智貴說。