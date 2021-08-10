快訊

立委爆七廠商2614人打「黑箱疫苗」 陳時中回應了

不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

米希亞奧運七彩大蓬裙爆紅設計師小泉智貴 跨珠寶設計

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
日本時裝設計師小泉智貴因爲米希亞打造奧運開幕典禮服裝爆紅。歐新社
日本時裝設計師小泉智貴因爲米希亞打造奧運開幕典禮服裝爆紅。歐新社

在甫落幕的2020東京奧運的開幕式活動上，日本「靈魂歌姬」米希亞（Misia）身穿一款漸層七彩禮服演唱日本國歌，浮誇的造型引起網路熱議。這件宛如綴滿立體彩虹櫻花的禮服，出自日本設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）之手，他不但是當今最大時尚集團LVMH力捧的年輕時裝設計師大獎的得獎者，也深受許多國際巨星如女神卡卡（Lady Gaga）的喜愛。而這次，他更跨足珠寶設計，與法國現代珠寶品牌斐登（FRED）攜手，推出一系列可愛討喜的Fredy’s Tomo’s Dolls。該系列將搶先全球，於9月1日率先於台灣專賣店登場。

隸屬於LVMH集團的FRED，曾在1989年推出了包括小惡魔、情人、水手、天使、孩子、藝術家、足球運動員或網球運動員等一系列精美的小人偶珠寶Fredy's系列，可作為胸針或吊墜配戴，洋溢滿滿的生活樂趣風格。品牌更於2009年首度邀請藝術家 Jean-Paul Goude合作，推出的Fredy’s Dolls，注入更多調皮淘氣的元素。

當今FRED的藝術總監暨副總裁 Valérie Samuel延續這個與藝術家攜手合作的傳統，邀請日本時裝設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）按照自己的創意，製作出新款的 Fredy's Dolls。小泉智貴所設計的三款「Fredy’s Tomo’s Dolls」珠寶作品，從小泉智貴的三件經典禮服中汲取靈感，臉部以單顆淡水養殖珍珠裝飾，身穿霧面或拋光的金質裙子，部分實心或網狀鏤空，並依序鑲嵌上漸層色調的彩色寶石，「要是我得用幾個詞彙來描述這個系列，那便是歡樂、有趣、色彩繽紛。這些詞彙是我自己品牌的核心，也是我所設計的各種物品的主題，」小泉智貴說。

FRED 隆重推出 FREDY’S TOMO’S DOLLS 聯名限定珠寶系列。圖／斐登提供
FRED 隆重推出 FREDY’S TOMO’S DOLLS 聯名限定珠寶系列。圖／斐登提供
「Fredy’s Tomo’s Dolls」系列TUTU墜飾，56萬300元。圖／斐登提供
「Fredy’s Tomo’s Dolls」系列TUTU墜飾，56萬300元。圖／斐登提供
日本時裝設計師小泉智貴因爲米希亞打造奧運開幕典禮服裝爆紅。圖／摘自米希亞官方twitter
日本時裝設計師小泉智貴因爲米希亞打造奧運開幕典禮服裝爆紅。圖／摘自米希亞官方twitter
「Fredy’s Tomo’s Dolls」系列FROU-FROU墜飾，49萬1,700元。圖／斐登提供
「Fredy’s Tomo’s Dolls」系列FROU-FROU墜飾，49萬1,700元。圖／斐登提供
「Fredy’s Tomo’s Dolls」系列CHOUCHOU墜飾，52萬6,000元。圖／斐登提供
「Fredy’s Tomo’s Dolls」系列CHOUCHOU墜飾，52萬6,000元。圖／斐登提供
日本時裝設計師小泉智貴Tomo Koizumi。圖／斐登提供
日本時裝設計師小泉智貴Tomo Koizumi。圖／斐登提供

日本 珠寶

延伸閱讀

愛爾達轉播東京奧運 新媒體收視總觸及10億人次

喬治傑生2022年度珠寶 首度採用療癒系莫蘭迪綠東陵玉

12歲敘利亞乒乓少女打進奧運 獲邀赴中訓練

羽球／預告引退？ 依瑟儂：2024會是生涯最後一屆奧運

相關新聞

現代衛浴設計標誌之作 傳達義大利新古典主義精神

AXOR Citterio採用經典鍍鉻和一系列AXOR FinishPlus PVD獨家飾面，包括拋光黑鍍鉻和拉絲金色。還有另一種選擇是擁有奢華3D表面圖案「菱形切割」的新把手。

鳴人也來吃！火影忍者一樂拉麵開幕 免費送煎餃

粉絲們引頸期盼的「火影忍者一樂拉麵」台灣首店，自即日起於台北信義威秀開始試營運。店內除了重新漫畫中的招牌拉麵外，包括餐點...

七夕宅家過 王品集團情人節牛排423元起吃得到

今年情人節檔期受限疫情指揮中心內用容流限制下，人氣約會餐廳較以往更加一位難求，加上隔板及梅花座也少了些許浪漫氣氛，不少人...

Oceanrich G2便攜式電動磨豆機 募資起跑享早鳥優惠

受疫情影響，在居家上班期間，許多有喝咖啡習慣的上班族群，開始以自主研磨來取代購買，為了讓更多咖啡族用最簡單的方式喝到好咖...

曖昧紫、愛心圖案 七夕約會就穿上方便又有型的T恤吧

這個週末是七夕情人節，隨著防疫警戒降級，應該有不少人會相約出門走走。不過為了方便防疫，應景的約會穿搭還是推薦以輕便舒適為...

蕭邦Happy Diamonds全新雙層表圈！超級優雅的日常奢華

在珠寶表的歷史上，1976年誕生的蕭邦Happy Diamonds滑動鑽石設計無疑是不能不提的經典。在兩片藍寶石水晶之間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。