曖昧紫、愛心圖案 七夕約會就穿上方便又有型的T恤吧

這個週末是七夕情人節，隨著防疫警戒降級，應該有不少人會相約出門走走。不過為了方便防疫，應景的約會穿搭還是推薦以輕便舒適為主，像是好替換、好清洗跟消毒的簡約T恤，就是最適合的單品。

MSGM經典的Logo T恤，本季換上帶點曖昧感的夢幻丁香紫，或以奶油白為底配上粉紫色字體，充滿活力又清新百搭。還有同系列的Logo棒球帽，也能讓膚色更顯白。