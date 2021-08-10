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曖昧紫、愛心圖案 七夕約會就穿上方便又有型的T恤吧

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
為了方便防疫，應景的約會穿搭推薦以輕便舒適為主，像是好替換、好清洗跟消毒的簡約T恤，就是最適合的單品。圖／MSGM、agnès b.提供
為了方便防疫，應景的約會穿搭推薦以輕便舒適為主，像是好替換、好清洗跟消毒的簡約T恤，就是最適合的單品。圖／MSGM、agnès b.提供

這個週末是七夕情人節，隨著防疫警戒降級，應該有不少人會相約出門走走。不過為了方便防疫，應景的約會穿搭還是推薦以輕便舒適為主，像是好替換、好清洗跟消毒的簡約T恤，就是最適合的單品。

MSGM經典的Logo T恤，本季換上帶點曖昧感的夢幻丁香紫，或以奶油白為底配上粉紫色字體，充滿活力又清新百搭。還有同系列的Logo棒球帽，也能讓膚色更顯白。

愛心圖樣的設計，也是最應景的情人節元素之一。每季都會推出新色的agnès b.的薩拉熱窩之心T恤，因為設計簡約、男女都可穿的中性版型，一直是人氣單品代表。所謂「薩拉熱窩之心」（Sarajevo heart）是1993年薩拉熱窩圍城戰役爆發之初，Agnès女士親手繪製出來的圖騰，並賦予「give love」寓意，以此愛心製成的相關產品，販售募得款項全數捐給非政府組織Première Urgence，為薩拉熱窩居民提供糧食，這個愛心也是agnès b.參與慈善活動時愛用的形象icon。

MSGM經典的Logo T恤，本季換上帶點曖昧感的夢幻丁香紫，或以奶油白為底配上粉紫色字體，充滿活力又清新百搭。圖／MSGM提供
MSGM經典的Logo T恤，本季換上帶點曖昧感的夢幻丁香紫，或以奶油白為底配上粉紫色字體，充滿活力又清新百搭。圖／MSGM提供
MSGM經典Logo T恤，3,800元。圖／MSGM提供
MSGM經典Logo T恤，3,800元。圖／MSGM提供
薩拉熱窩之心T恤，2,460元。圖／agnès b.提供
薩拉熱窩之心T恤，2,460元。圖／agnès b.提供
Logo棒球帽，4,800元。圖／MSGM提供
Logo棒球帽，4,800元。圖／MSGM提供
薩拉熱窩之心T恤，2,460元。圖／agnès b.提供
薩拉熱窩之心T恤，2,460元。圖／agnès b.提供
MSGM經典Logo T恤，3,800元。圖／MSGM提供
MSGM經典Logo T恤，3,800元。圖／MSGM提供

愛心 情人節

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