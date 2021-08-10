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蕭邦Happy Diamonds全新雙層表圈！超級優雅的日常奢華

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦Happy Diamonds腕表推出雙圈表帶的新款式。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds腕表推出雙圈表帶的新款式。圖／蕭邦提供

珠寶表的歷史上，1976年誕生的蕭邦Happy Diamonds滑動鑽石設計無疑是不能不提的經典。在兩片藍寶石水晶之間自由滑動、旋轉的鑽石，完美結合鐘表和珠寶，將時尚個性和生命喜悅融入日常生活。

全新推出的Happy Diamonds雙圈表帶腕表，以符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑄造26毫米、外型圓潤且散發柔美氣質的表殼、搭配散發高雅光澤的大溪地珍珠母貝表盤。錶殼背面設有用於調校時間的按鈕，省卻了表冠，使腕表整體更顯輕盈靈動，同時完美地保留圓潤廓形。

主表殼顯示時間，外圍環繞第二表圈，兩者間隔著中空環形，5顆璀璨的鑽石自由滑動，與表殼12時和6時位置鑲嵌的兩顆鑽石遙相呼應。最後，以與表盤相襯的全新光滑納帕牛皮雙層包裹，配戴起來柔軟舒適。

蕭邦Happy Diamonds雙圈表帶腕表，26毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金表殼、大溪地珍珠母貝表盤、搭配5顆滑動鑽石，30萬3,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds雙圈表帶腕表，26毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金表殼、大溪地珍珠母貝表盤、搭配5顆滑動鑽石，30萬3,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds雙圈表帶腕表，26毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金表殼、大溪地珍珠母貝表盤、搭配5顆滑動鑽石，30萬3,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds雙圈表帶腕表，26毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金表殼、大溪地珍珠母貝表盤、搭配5顆滑動鑽石，30萬3,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds雙圈表帶腕表，26毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金表殼、大溪地珍珠母貝表盤、搭配5顆滑動鑽石，30萬3,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds雙圈表帶腕表，26毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金表殼、大溪地珍珠母貝表盤、搭配5顆滑動鑽石，30萬3,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds雙圈表帶腕表，26毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金表殼、大溪地珍珠母貝表盤、搭配5顆滑動鑽石，30萬3,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds雙圈表帶腕表，26毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金表殼、大溪地珍珠母貝表盤、搭配5顆滑動鑽石，30萬3,000元。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶 腕表

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