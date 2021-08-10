蕭邦Happy Diamonds全新雙層表圈！超級優雅的日常奢華

在珠寶表的歷史上，1976年誕生的蕭邦Happy Diamonds滑動鑽石設計無疑是不能不提的經典。在兩片藍寶石水晶之間自由滑動、旋轉的鑽石，完美結合鐘表和珠寶，將時尚個性和生命喜悅融入日常生活。

全新推出的Happy Diamonds雙圈表帶腕表，以符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑄造26毫米、外型圓潤且散發柔美氣質的表殼、搭配散發高雅光澤的大溪地珍珠母貝表盤。錶殼背面設有用於調校時間的按鈕，省卻了表冠，使腕表整體更顯輕盈靈動，同時完美地保留圓潤廓形。