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熱銷百萬再升級 Oceanrich G2便攜式電動磨豆機募資優惠開跑

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
繼一代百萬好評，oceanrich團隊再推出升級版G2便攜式錐刀磨豆機，8月11日起嘖嘖募資開跑。圖／聯合數位文創提供
繼一代百萬好評，oceanrich團隊再推出升級版G2便攜式錐刀磨豆機，8月11日起嘖嘖募資開跑。圖／聯合數位文創提供

疫情影響，居家作業期間許多每天有喝咖啡習慣的上班族群，開始以自主研磨來取代購買，一方面有效降低開支，口感也可依喜好調整，Oceanrich團隊以「好咖啡，簡單喝」為設計宗旨，連續三年咖啡類商品每年銷售破萬台！為了讓更多咖啡族用最簡單的方式喝到好咖啡，自2019年推出G1電動磨豆機，商品上募資後突破百萬熱銷，並收到廣大好評，包含北、中、南多家咖啡店使用推薦。今年8月團隊力求提供更好的咖啡體驗，加大豆倉以及快充電力升級、增加軸心穩定度，讓咖啡顆粒更均勻，有助提升口感風味，相當適合研磨咖啡新手！G2同時也具備質感美學的設計外型，為個人的生活質感加分。

另外「oceanrich G2便攜式錐刀磨豆機」可USB充電外出使用，每次充電後可至少享用20杯咖啡！有鑑於越來越多旅遊族群，選擇到自然郊區露營，享受品味露天咖啡的愜意，因此在設計上保留輕量便攜式優勢，全機總重僅582g，相當於一般保特瓶水，且提供5段式刻度切換，因應不同研磨風味需求，不論是簡單手沖到法式摩卡壺，都能輕鬆享用！採用陶瓷錐刀精準慢磨，磨完自動停止，降低機損，機身也可拆解清洗，不需要擔心喝到受潮的殘粉。

「oceanrich G2便攜式錐刀磨豆機」由聯合數位文創旗下有.設計團隊引進，目前限時推出77折超早鳥優惠，於嘖嘖募資開跑，詳細商品請見官方粉絲團或嘖嘖頁面

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