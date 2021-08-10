喬治傑生2022年度珠寶 首度採用療癒系莫蘭迪綠東陵玉

以新藝術風格優美弧線及華麗大自然為特色的丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen），自1988年以來每年推出的HERITAGE年度項鍊是許多人喜愛收藏的作品，除了為對自己別具意義的年份標誌紀念，也有人固定收藏每年特色設計與寶石。今年品牌特地臻選未曾出現在年度項鍊中的「印度翡翠」綠東陵玉、經典銀球、灰鐵石，結合傳承百年的純銀工藝，重新演繹喬治傑生1990年代初期的原創設計，作品包括鍊墜、耳環、夾式耳環共3種類型珠寶，每件單品後方精巧的鐫刻著年份，記錄著別具意義且難以忘懷的時光故事。

綠東陵玉散發溫柔治癒的莫蘭迪綠色，被認為具有豐沛生命力及財運的美好寓意，因內含石英，在光線下輝映著砂金色調的金屬光澤；喬治傑生以蛋面切割綠東陵玉結合純銀立體弧線與銀珠，以沈穩的氣質為生活帶來穩平靜的力量。而台灣地區限定的純銀鐵灰石鍊墜，則是自2000年後第二度出現在年度項鍊上，能平衡陰陽能量之外，本身色飽滿的色澤洋溢寧靜知性的魅力。