聽新聞
test
0:00 / 0:00
喬治傑生2022年度珠寶 首度採用療癒系莫蘭迪綠東陵玉
以新藝術風格優美弧線及華麗大自然為特色的丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen），自1988年以來每年推出的HERITAGE年度項鍊是許多人喜愛收藏的作品，除了為對自己別具意義的年份標誌紀念，也有人固定收藏每年特色設計與寶石。今年品牌特地臻選未曾出現在年度項鍊中的「印度翡翠」綠東陵玉、經典銀球、灰鐵石，結合傳承百年的純銀工藝，重新演繹喬治傑生1990年代初期的原創設計，作品包括鍊墜、耳環、夾式耳環共3種類型珠寶，每件單品後方精巧的鐫刻著年份，記錄著別具意義且難以忘懷的時光故事。
綠東陵玉散發溫柔治癒的莫蘭迪綠色，被認為具有豐沛生命力及財運的美好寓意，因內含石英，在光線下輝映著砂金色調的金屬光澤；喬治傑生以蛋面切割綠東陵玉結合純銀立體弧線與銀珠，以沈穩的氣質為生活帶來穩平靜的力量。而台灣地區限定的純銀鐵灰石鍊墜，則是自2000年後第二度出現在年度項鍊上，能平衡陰陽能量之外，本身色飽滿的色澤洋溢寧靜知性的魅力。
而品牌以最富盛名的純銀工藝打造的2022 HERITAGE年度紀念珠寶，純銀橢圓寶石光澤如月光的奇幻暈彩，與繁複的工藝勾勒出的花卉圖騰對比出最受喜愛的精緻層次。除了率先曝光的寶石款式，喬治傑生也預告將於今年秋季推出全新鑲嵌方納石的限定珠寶，希望透過具有穩定心緒力量的寶石，陪伴所有人走過因疫情而低靡的日子、迎接嶄新的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言