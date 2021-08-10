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喬治傑生2022年度珠寶 首度採用療癒系莫蘭迪綠東陵玉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生推出2022年度紀念珠寶。
喬治傑生推出2022年度紀念珠寶。

以新藝術風格優美弧線及華麗大自然為特色的丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen），自1988年以來每年推出的HERITAGE年度項鍊是許多人喜愛收藏的作品，除了為對自己別具意義的年份標誌紀念，也有人固定收藏每年特色設計與寶石。今年品牌特地臻選未曾出現在年度項鍊中的「印度翡翠」綠東陵玉、經典銀球、灰鐵石，結合傳承百年的純銀工藝，重新演繹喬治傑生1990年代初期的原創設計，作品包括鍊墜、耳環、夾式耳環共3種類型珠寶，每件單品後方精巧的鐫刻著年份，記錄著別具意義且難以忘懷的時光故事。

綠東陵玉散發溫柔治癒的莫蘭迪綠色，被認為具有豐沛生命力及財運的美好寓意，因內含石英，在光線下輝映著砂金色調的金屬光澤；喬治傑生以蛋面切割綠東陵玉結合純銀立體弧線與銀珠，以沈穩的氣質為生活帶來穩平靜的力量。而台灣地區限定的純銀鐵灰石鍊墜，則是自2000年後第二度出現在年度項鍊上，能平衡陰陽能量之外，本身色飽滿的色澤洋溢寧靜知性的魅力。

而品牌以最富盛名的純銀工藝打造的2022 HERITAGE年度紀念珠寶，純銀橢圓寶石光澤如月光的奇幻暈彩，與繁複的工藝勾勒出的花卉圖騰對比出最受喜愛的精緻層次。除了率先曝光的寶石款式，喬治傑生也預告將於今年秋季推出全新鑲嵌方納石的限定珠寶，希望透過具有穩定心緒力量的寶石，陪伴所有人走過因疫情而低靡的日子、迎接嶄新的未來。

喬治傑生2022年度紀念純銀綠東陵玉耳環，9,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀綠東陵玉耳環，9,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀夾式耳環，8,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀夾式耳環，8,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀綠東陵玉夾式耳環，9,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀綠東陵玉夾式耳環，9,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀鍊墜，8,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀鍊墜，8,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀耳環，8,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀耳環，8,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念台灣限量訂製純銀灰鐵石鍊墜，12,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念台灣限量訂製純銀灰鐵石鍊墜，12,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀綠東陵玉鍊墜，9,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022年度紀念純銀綠東陵玉鍊墜，9,700元。圖／喬治傑生提供

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