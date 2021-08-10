金門三節配售酒值得收藏嗎？ 金酒：酒質獲海內外肯定

金門酒廠的三節配售酒，值不值得收藏？坊間流傳著各種不同說法。為了避免某些片面或一知半解的訊息可能導致消費者誤解，金酒公司日前發表正式聲明，針對三節配售酒酒質做說明。

金酒公司表示：「三節配售酒的酒質，為特別針對大眾普遍所喜好的口感來進行酒體設計，產品特色著重在於香氣清雅、口感甘醇順口，回味淨爽好入喉。」金門酒廠內部釀酒師與調酒師，經過一再的試驗與修正，方獨創出享譽金門與世界的三節配售酒，以符合清雅特點的優選高粱酒基為基底來勾調組合，再採獨家金門小麥發酵釀製的酒基來突出酒體甘醇感受，並為加強落口的淨爽，調用了三次精餾的半固態發酵酒心調和，最後再以陳年老酒來作最後的酒體修飾勾調與畫龍點睛，這才造就了海內外華人讚譽的醇順甘美好評。

金酒公司指出，該公司的釀造與勾調人員與時俱進，2020年酒體設計在中國大陸白酒界最重要的「年度白酒國家評委年會」，不但榮獲「年度中國白酒感官質量獎」，且為唯一清香型白酒獲獎者，獲白酒界的肯定可見一斑。

此外，110年春節配售酒首度參加2021比利時世界食品品質評鑑大賞（MONDE SELECTION）即得到金牌，也是海內外鑑賞家對三節配售酒的酒質讚賞見證；當節特調的酒質特色，還造就了三節配售酒在市場上的廣受收藏陳放現象。

金酒公司表示，消費者可以將配售酒整瓶直接放入冰箱的冷凍庫，隔天取出後，可觀察到酒液不會結冰而且變得較濃稠，偶爾可觀察到酒中有白色絮狀或團狀的酒酯凝結，這些都是正常的現象，也是用來判斷是否純糧固態發酵酒質的簡易方法之一；兄弟產品58度特級金門高粱酒也有相同特色，冷凍過後的金門高粱更是醇美綿潤，別有一番風味。

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