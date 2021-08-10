募資的第一哩路 有.設計x嘖嘖伴品牌前行

由嘖嘖與有.設計共同主辦，於八月四號下午舉行的募資線上座談會，首場說明會反應熱烈，共吸引百家業者線上參加。由嘖嘖創辦人徐震以及有.設計總監林倫慶，分別從群眾募資的起源、近幾年群募市場的變化和對未來的展望，分享他們的經驗與想法，透過此次座談會，讓更多好的產品及想法可以付諸實現。

相較海外，台灣募資成功達標的比例高上許多。嘖嘖創辦人徐震表示：國內的募資市場逐年成長，在提案數、贊助人和集資金額都屢創新高，最近剛結束的石頭牌掃地機器人，贊助額更是突破了2.2億，寫下新的歷史紀錄。作為募資領導平台，嘖嘖除了提供群募相關的協助，也積極開發其他異業合作，如與7-11 openpoint合辦週三的會員募資日，新媒體整合及網紅媒合平台的合作，讓整體募資環境更加完善。

有.設計總監林倫慶指出：在過去產品想要在市場上曝光，要解決除了商品之外，如何行銷、倉儲物流及金流法務等無數個挑戰；現在你有好的產品，需要的是找到對的通路和對的合作夥伴。有.設計整合了行銷、廣告、媒體公關和物流倉儲，提供全面的群眾募資顧問服務，簡化商品首發到通路的過程，亦在募資結束後，結合旗下電商平台協助後續的通路經營，一條龍垂直服務讓品牌發展的更加精彩。

嘖嘖與有.設計結合為官方合作夥伴，未來將有更多的合作，期許在群眾募資上，一起成就美好的事物。