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CSD中衛推「哈利波特魔法學院口罩」！首波開賣時間快鎖定

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物將於8月17日中午12點準時開賣CSD中衛哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，成人款、兒童款都有。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於8月17日中午12點準時開賣CSD中衛哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，成人款、兒童款都有。圖／PChome 24h購物提供

繼今年3月為《哈利波特》20周年推出首部曲「入學通知款」口罩之後，CSD中衛和華納兄弟消費品部再度攜手推出二部曲 「霍格華茲魔法學院」口罩，讓哈利波特迷們可以一次擁有霍格華茲4大學院特色口罩，除了成人款之外，還有可愛Q版兒童款，讓一家大小都能依照穿著打扮搭配適合的學院口罩。PChome 24h購物將於8月17日中午12點準時開賣，一組4盒販售、每盒10片共40片入，售價600元，每人限購一組。

時值炎夏，CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩設計採用白色親膚層，整體設計靈感來自4大學院代表色及學院獸圖騰，紅色和金色的「獅子」代表葛來分多，綠色和銀色的「蛇」代表史萊哲林，藍色和銅色的「老鷹」代表雷文克勞，鮮黃色和黑色的「獾」代表赫夫帕夫；成人款及兒童款的設計風格迥異，成人款略帶英國學院風，兒童款則添加Q版巫師袍、分類帽等魔法元素，活潑歡樂。

重視細節的CSD中衛，這次在耳繩也下足了功夫，推出業界首創的雙色耳繩，讓口罩質感大增，此項新技術已申請專利。此外，口罩右上角鋼印是霍格華茲校徽H、右下角是學院名，成人版字樣採原版風格，兒童版則是可愛童趣的字體。

為了增加收藏美觀，哈利波特 「魔法學院款」口罩包裝採用魔法櫃造型，外皮封套印上神秘魔法文字，4款內盒以紅、綠、藍、黃等4種色彩，突顯學院風格，燙金及浮雕技術使內盒更細緻、添加收藏樂趣。為了追求一致性，4盒口罩的側面都印上與封套一樣的魔法文字，完整收藏時若按順序排列，可看出圖面是連貫拼接印刷，就像是一個完整的魔法櫃。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩將每一學院單獨成盒，每盒10片，為了方便粉絲一次收集4大學院口罩，特地推出套組，一組4盒共40片、售價600元，成人款和兒童款獨立設計分開販售。

8月17日起，哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩首波將於momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo、博客來、蝦皮購物等電商平台限量開賣，第二波實體通路將於丁丁藥局、松本清、康是美、HOLA特力和樂、台中分子藥局、屈臣氏、日藥本舖、寶雅、特美事等販售，販售訊息可關注中衛CSD官方臉書粉絲團。

PChome 24h購物宣布將於8月17日中午12點準時開賣CSD中衛哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，一組4盒、每盒10片，共40片入售價600元，每人限購一組。

PChome 24h購物將於8月17日中午12點準時開賣CSD中衛哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」成人口罩，一組4盒、每盒10片，共40片入售價600元，每人限購一組。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於8月17日中午12點準時開賣CSD中衛哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」成人口罩，一組4盒、每盒10片，共40片入售價600元，每人限購一組。圖／PChome 24h購物提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」成人口罩－雷文克勞款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」成人口罩－雷文克勞款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，兒童款包裝採用可愛童趣的字體。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，兒童款包裝採用可愛童趣的字體。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」兒童口罩－葛來分多款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」兒童口罩－葛來分多款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」成人口罩－史萊哲林款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」成人口罩－史萊哲林款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，包裝採用魔法櫃造型，外皮封套印上神秘魔法文字，4款內盒以紅、綠、藍、黃等4種色彩，突顯學院風格。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，包裝採用魔法櫃造型，外皮封套印上神秘魔法文字，4款內盒以紅、綠、藍、黃等4種色彩，突顯學院風格。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」兒童口罩－雷文克勞款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」兒童口罩－雷文克勞款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」成人口罩－赫夫帕夫款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」成人口罩－赫夫帕夫款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」兒童口罩－赫夫帕夫款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」兒童口罩－赫夫帕夫款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，兒童款添加可愛Q版元素設計，搭配雙色耳繩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，兒童款添加可愛Q版元素設計，搭配雙色耳繩。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部再度攜手推出哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，成人款、兒童款都有。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部再度攜手推出哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，成人款、兒童款都有。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，兒童款添加可愛Q版元素設計。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，兒童款添加可愛Q版元素設計。圖／CSD中衛提供
PChome 24h購物將於8月17日中午12點準時開賣CSD中衛哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」兒童口罩，一組4盒、每盒10片，共40片入售價600元，每人限購一組。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於8月17日中午12點準時開賣CSD中衛哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」兒童口罩，一組4盒、每盒10片，共40片入售價600元，每人限購一組。圖／PChome 24h購物提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」兒童口罩－史萊哲林款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」兒童口罩－史萊哲林款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」成人口罩－葛來分多款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」成人口罩－葛來分多款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，整體設計靈感來自4大學院代表色及學院獸圖騰。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，整體設計靈感來自4大學院代表色及學院獸圖騰。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，採用業界首創的雙色耳繩，口罩右上角鋼印是霍格華茲校徽H、右下角是學院名，成人版字樣採原版風格。圖／CSD中衛提供
CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念「霍格華茲魔法學院」口罩，採用業界首創的雙色耳繩，口罩右上角鋼印是霍格華茲校徽H、右下角是學院名，成人版字樣採原版風格。圖／CSD中衛提供

口罩 中衛 蝦皮購物

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