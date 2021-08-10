聽新聞
test
0:00 / 0:00
海瑞溫斯頓新款Winton Kaleidoscope 一秒登入彩寶宇宙
珠寶之所以令人心醉，除了寶石帶有不同能量的療癒聯想，更在於寶石多變的成色令人目眩神迷。「明星的珠寶商」海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出新款Winston Kaleidoscope系列珠寶，透過彩色寶石的鮮豔對比，宛如從現實中逃逸、遁入一方無窮無盡的奇想空間。
Kaleidoscope原意即為「萬花筒」，是將具鮮豔色彩的物體置入圓筒一端，加上三稜鏡的視覺折射，在每次轉動間帶來難以預測的迷幻體驗。海瑞溫斯頓（Harry Winston）以Harry Winston先生之名、結合Kaleidoscope的Winston Kaleidoscope系列，透過紅碧璽與粉紅碧璽、沙弗萊石、藍寶石、綠柱石、丹泉石、粉紅剛玉、黃色剛玉、橄欖石與錳鋁榴石...合計10種以上的貴重寶石與半寶石，推出四款全新彩色寶石項鍊。
四款全新Winston Kaleidoscope項鍊分別使用沙弗萊石、丹泉石、粉紫色剛玉，以及錳鋁榴石為主石，並個別以圓形明亮式或祖母綠形切工，主石則自1.81至12.77克拉不等。不同寶石的切工，為色彩賦予了璀璨形體，而鑲嵌的水滴、圓形、馬眼形彩色寶石則成為揮灑在萬花筒裡的抽象圖騰，在每次轉動間，激盪出色彩的映射飛舞。
例如粉紫色剛玉與彩寶項鍊的色系就組合了紅、紫、黃、翠綠，而丹泉石與彩寶項鍊則透過鑲嵌排列，讓寶石光線呈現朝外發散的自信氣韻。追根究底，四枚全新彩寶項鍊不只是寶石的萬花筒，引領配戴者前往色彩的花花宇宙，更透過寶石鑲嵌演示結構與幾何之美，成為別具能量的珠寶護身符，讓自信氣場、隨時開展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言