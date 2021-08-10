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聖羅蘭先生最愛鬥牛犬！YSL超可愛8款動態貼圖免費下載

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
喜歡法鬥的聖羅蘭先生一生共有4隻鬥牛犬與他相伴，在不少資料照中都可以見到他們的身影。圖／摘自minniemuse
喜歡法鬥的聖羅蘭先生一生共有4隻鬥牛犬與他相伴，在不少資料照中都可以見到他們的身影。圖／摘自minniemuse

前陣子正式推出台灣LINE官方帳號的Saint Laurent，除了透過更多元的平台發布品牌相關產品、廣告、活動和時裝秀等資訊之外，現在也推出可以增添聊天趣味的LINE貼圖囉！而且這個貼圖主題跟品牌創辦人聖羅蘭先生（Yves Saint Laurent）還有很大的淵源，在跟三五好友聊天的同時也可以順便更認識這位傳奇設計師的個人生活，一舉兩得。

這次Saint Laurent推出的是原創法國鬥牛犬動態貼圖，靈感來自聖羅蘭先生所養的鬥牛犬。喜歡法鬥的聖羅蘭先生一生共有4隻鬥牛犬與他相伴，在不少資料照中都可以見到他們的身影。高瘦的聖羅蘭先生和鬥牛犬站在一起反差感更顯可愛，畫面也讓人備感溫馨。

Saint Laurent法國鬥牛犬動態貼圖共有8款，而且是特地以台灣人使用的貼圖習慣所設計，包含「生氣」、「哭泣」、「開心/傳達愛意」、「早安/起床」、「點頭/表示同意」、「OK/眨眼放電」、「驚慌」、「偷看/打招呼」表情。只要即日起自9月9日加入Saint Laurent LINE官方帳號，就可免費下載。

喜歡法鬥的聖羅蘭先生一生共有4隻鬥牛犬與他相伴，在不少資料照中都可以見到他們的身影。圖／摘自pinterest
喜歡法鬥的聖羅蘭先生一生共有4隻鬥牛犬與他相伴，在不少資料照中都可以見到他們的身影。圖／摘自pinterest
Saint Laurent推出原創法國鬥牛犬動態貼圖。圖／摘自IG、Saint Laurent提供
Saint Laurent推出原創法國鬥牛犬動態貼圖。圖／摘自IG、Saint Laurent提供
Saint Laurent法國鬥牛犬動態貼圖共有8款。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent法國鬥牛犬動態貼圖共有8款。圖／Saint Laurent提供

貼圖 LINE 法國

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