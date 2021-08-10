聖羅蘭先生最愛鬥牛犬！YSL超可愛8款動態貼圖免費下載

前陣子正式推出台灣LINE官方帳號的Saint Laurent，除了透過更多元的平台發布品牌相關產品、廣告、活動和時裝秀等資訊之外，現在也推出可以增添聊天趣味的LINE貼圖囉！而且這個貼圖主題跟品牌創辦人聖羅蘭先生（Yves Saint Laurent）還有很大的淵源，在跟三五好友聊天的同時也可以順便更認識這位傳奇設計師的個人生活，一舉兩得。

這次Saint Laurent推出的是原創法國鬥牛犬動態貼圖，靈感來自聖羅蘭先生所養的鬥牛犬。喜歡法鬥的聖羅蘭先生一生共有4隻鬥牛犬與他相伴，在不少資料照中都可以見到他們的身影。高瘦的聖羅蘭先生和鬥牛犬站在一起反差感更顯可愛，畫面也讓人備感溫馨。