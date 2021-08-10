圓石灘車展再開！勞力士相挺24載 恆動時計獻大獎得主

技術、科技的演進總一日千里，但骨董品穿越時光而來、歷久彌新的風采，同樣讓人為之感動感嘆。自1950年始，美國加州圓石灘車展（Pebble Beach Concours d’Elegance），已成為車迷的熱門盛事，同時勞力士（ROLEX）也長期為圓石灘車展勝出者提供獎品至今長達24載。由於2021年賽事將邁入70周年，加上歷屆曾獲「最佳經典車大獎」稱號的汽車也將重聚現場，更將讓本屆車展邁向史無前例的盛況，令人格外期待。

第70屆的圓石灘車展去年因疫情導致2020年展會取消，並延期至今年8月15日。據了解，本年參展骨董車款總參加數量將重返1980年代的高峰，多達200款傳奇名車將躬逢其盛，一同齊聚圓石灘高爾夫球場（Pebble Beach decades. ® Golf Links）的第18號球道。為此高球一代傳奇名將、有「飛行蘇格蘭人」（Flying Scot）之稱的勞力士的代言人傑克史都華（Sir Jackie Stewart）爵士表示，圓石灘車展匯集了汽車史上最精美非凡的汽車，同時「勞力士向來與特色活動比肩，而圓石灘車展無疑是世界上最令人嚮往的汽車賽事之一。」

在即將來臨的8月15日早晨，近100位評審將針對各自負責的類別，對車款的真偽、還原度、優點與風格進行評估，最後以不記名投票方式，選出「最佳經典車大獎」，而車主除了獲得以茲紀念的獎盃，更將獲得一只由勞力士贊助的蠔式恆動日誌型（Oysrter Perpetual Datejust）腕表。畢竟腕表與汽車都屬機械品，皆以動力打造，一者為顯、一者配戴於身。透過這只勞力士時計的恆動光彩，正可以為傳承汽車文化的表彰。