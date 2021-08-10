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橡木桶玩家塔木嶺威士忌 百搭迷你雙杯組限量送

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
即日起凡購買塔木嶺雙桶或塔木嶺雪莉三桶任2瓶，即贈塔木嶺百搭迷你雙杯組乙組。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
即日起凡購買塔木嶺雙桶或塔木嶺雪莉三桶任2瓶，即贈塔木嶺百搭迷你雙杯組乙組。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

全民抗疫來到2021下半年，喜愛威士忌的朋友們也漸漸習慣在家品飲。來自於蘇格蘭斯貝賽區的橡木桶玩家塔木嶺，特別推出塔木嶺百搭迷你雙杯組活動，即日起凡購買塔木嶺雙桶或塔木嶺雪莉三桶（700毫升） 任2瓶，即可獲得塔木嶺百搭迷你雙杯組乙組，讓大家在家小酌也能充滿趣味與儀式感，數量有限，送完為止。

一組二入的塔木嶺百搭迷你雙杯，造型小巧迷人，用途多元，可作為迷你威杯使用，亦可作為一口呼乾的shot杯，滿足每位消費者不同的品飲量級需求。居家的時光中，可利用雙杯品鑑塔木嶺的不同酒款，享受一人獨飲的樂趣，也可和親友對飲，替居家小日子添增更多趣味。

來自斯貝賽的塔木嶺單一麥芽蘇格蘭威士忌，擁有該區顯著的細緻花果香，口感柔順；透過不同橡木桶的巧妙運用，將原本甜美細緻的風格，添入豐富層次是塔木嶺酒廠的特色。

塔木嶺雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌熟成於美國白橡木波本桶與西班牙Oloroso雪莉桶，揉合了二種橡木桶的特色，有著熱帶水果、蜂蜜與太妃糖的香氣，入口後感受到洋梨和蜜桃風味，鳳梨與蔗糖的甘甜隨之而來；細緻而醇厚，每口都能感受到飽滿層次，平衡卻又餘韻不絕的美好。

承襲酒廠「玩桶精神」與極致工藝的塔木嶺雪莉三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，更是斯貝賽經典篇章的展現。起初置於美國白橡木波本桶中，而後轉往分別來自Paez, Tevasa和Vasyma三間酒廠的精選三款西班牙Oloroso雪莉桶中熟成；最終轉回美國白橡木桶平衡其豐富層次的風味，以40%酒精度裝瓶，在雪莉桶交錯運用之下，漂亮演繹了令人驚喜的雪莉風格氣息。

塔木嶺雪莉三桶充滿清新的花香與香草莢氣息，伴隨著焦糖蘋果塔與蜜漬柳橙的香氣，口感上有著甜桃李、杏仁塔的甜美滋味，交織著太妃糖布丁、黑糖與柑橘的風味。最後帶出豐富又醇厚的水果蛋糕及成熟杏桃的悠長尾韻。

蘇格蘭 西班牙

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