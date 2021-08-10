快訊

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納疫苗優於輝瑞

軍閥倒戈塔利班：阿富汗北部戰線崩潰…喀布爾恐8月底淪陷？

佳士得珠寶網拍有史以來最高單價 逾24克拉DIF心形美鑽

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
GRAFF的鑽石花卉項鍊鍊墜，採無底價形式上拍，估價45,000美元起。圖／佳士得提供
GRAFF的鑽石花卉項鍊鍊墜，採無底價形式上拍，估價45,000美元起。圖／佳士得提供

紐約佳士得（Christie’s）自即日起至8月18日止舉辦的線上珠寶專場「Jewels Online：Summer Sparkle」精選一系列璀燦美鑽為為此次拍賣主題，包括經典的無色純白美鑽，到各式各樣罕見的粉紅色、橘色、綠色、褐色、黃色彩鑽，許多優質拍品更以無底價的方式上拍，令人眼睛為之一亮。

領銜拍品為一枚24.45克拉DIF的Type IIa心形改良明亮式切割鑽石鍊墜，估價約155萬美元（約4300萬台幣）起，是佳士得線上拍賣有史以來估價最高的珠寶拍品。而一枚名為「夏日晨曦」（The Summer Sunrise）的9.83克拉VS1豔彩橘黃色（Fancy Vivid Orange Yellow）鑽戒，也是此次拍賣焦點，估價約60萬美元起。

多件無底價方式上拍的珠寶則是此次網路拍賣的焦點：一枚6.29克拉DIF等級的攥夜，估價25萬美元起；一對左右各重5.01克拉D色鑽石耳環，估價18萬美元起，還有一件5.06克拉祖母綠切割鑽戒。除此之外，焦點彩鑽還包括一枚3.02克拉豔彩黃鑽（fancy vivid yellow）鑽戒，以及一枚鑲嵌濃彩（fancy intense）粉鑽的鑽戒。

濃彩粉鑽與彩鑽鑽戒，估價40,000美元起。圖／佳士得提供
濃彩粉鑽與彩鑽鑽戒，估價40,000美元起。圖／佳士得提供
5.06克拉鑽石鑽戒，採無底價形式上拍，估價50,000美元起。圖／佳士得提供
5.06克拉鑽石鑽戒，採無底價形式上拍，估價50,000美元起。圖／佳士得提供
24.45克拉DIF的Type IIa心形改良明亮式切割鑽石鍊墜，估價約155萬美元（約4300萬台幣）起。圖／佳士得提供
24.45克拉DIF的Type IIa心形改良明亮式切割鑽石鍊墜，估價約155萬美元（約4300萬台幣）起。圖／佳士得提供
佳士得紐約自即日起至8月18日止舉辦「Jewels Online：Summer Sparkle」線上珠寶專場。圖／佳士得提供
佳士得紐約自即日起至8月18日止舉辦「Jewels Online：Summer Sparkle」線上珠寶專場。圖／佳士得提供
3.02克拉豔彩黃鑽鑽戒，，估價60,000美元起。圖／佳士得提供
3.02克拉豔彩黃鑽鑽戒，，估價60,000美元起。圖／佳士得提供
6.29克拉DIF鑽石鑽戒，採無底價方式上拍，估價25萬美元起。圖／佳士得提供
6.29克拉DIF鑽石鑽戒，採無底價方式上拍，估價25萬美元起。圖／佳士得提供
名為「THE SUMMER SUNRISE」的9.83克拉VS1豔彩橘黃鑽鑽戒，估價60萬美元起。圖／佳士得提供
名為「THE SUMMER SUNRISE」的9.83克拉VS1豔彩橘黃鑽鑽戒，估價60萬美元起。圖／佳士得提供

珠寶 鑽石 佳士得

延伸閱讀

跟著瑞瑪席丹、王冠逸動起來！FRED開免費線上運動會

林心如登八月時尚雜誌封面 光之珠寶美豔加持

昆凌提前慶生曬Boucheron珠寶 周杰倫加碼秀恩愛

Boucheron瘋膠囊 全新Holographique追加五枚概念新作

相關新聞

圓石灘車展再開！勞力士相挺24載 恆動時計獻大獎得主

技術、科技的演進總一日千里，但骨董品穿越時光而來、歷久彌新的風采，同樣讓人為之感動感嘆。自1950年始，美國加州圓石灘車...

4成民眾盼明年寒假前出國 後疫情旅費漲幅恐達5成

華文旅遊生活媒體平台《欣傳媒》今公布「後疫情時代旅遊意願大調查」，在已接種完疫苗的民眾中，有高達84.6%有出國意願，並...

橡木桶玩家塔木嶺威士忌 百搭迷你雙杯組限量送

全民抗疫來到2021下半年，喜愛威士忌的朋友們也漸漸習慣在家品飲。來自於蘇格蘭斯貝賽區的橡木桶玩家塔木嶺，特別推出塔木嶺...

佳士得珠寶網拍有史以來最高單價 逾24克拉DIF心形美鑽

紐約佳士得（Christie’s）自即日起至8月18日止舉辦的線上珠寶專場「Jewels Online：Summer S...

和牛、松阪豬配海鮮盤！「橘色」七夕雙人餐上桌

隨著七夕情人節將至，橘色餐飲集團旗下品牌紛紛推出期間限定的情人節套餐。「橘色涮涮屋」提供了黑毛和牛雪花、頂級松阪豬雙拼，...

兩廳院夏日爵士全面ONLINE 9天不分晝夜邀你在家搖擺

台灣最具分量的爵士音樂節—國家兩廳院夏日爵士派對，今年華麗邁入第19年，卻因受疫情影響，將首度改為線上型態的「2021台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。