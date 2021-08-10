佳士得珠寶網拍有史以來最高單價 逾24克拉DIF心形美鑽

紐約佳士得（Christie’s）自即日起至8月18日止舉辦的線上珠寶專場「Jewels Online：Summer Sparkle」精選一系列璀燦美鑽為為此次拍賣主題，包括經典的無色純白美鑽，到各式各樣罕見的粉紅色、橘色、綠色、褐色、黃色彩鑽，許多優質拍品更以無底價的方式上拍，令人眼睛為之一亮。

領銜拍品為一枚24.45克拉DIF的Type IIa心形改良明亮式切割鑽石鍊墜，估價約155萬美元（約4300萬台幣）起，是佳士得線上拍賣有史以來估價最高的珠寶拍品。而一枚名為「夏日晨曦」（The Summer Sunrise）的9.83克拉VS1豔彩橘黃色（Fancy Vivid Orange Yellow）鑽戒，也是此次拍賣焦點，估價約60萬美元起。