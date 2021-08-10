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和牛、松阪豬配海鮮盤！「橘色」七夕雙人餐上桌

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
Extension 1 by 橘色推出的盤克夏黑毛豬雙人套餐，售價3,980元。圖／橘色提供
Extension 1 by 橘色推出的盤克夏黑毛豬雙人套餐，售價3,980元。圖／橘色提供

隨著七夕情人節將至，橘色餐飲集團旗下品牌紛紛推出期間限定的情人節套餐。「橘色涮涮屋」提供了黑毛和牛雪花、頂級松阪豬雙拼，並且搭配上多種海鮮組合；「Extension 1 by 橘色」則推出頂級A5和牛肋眼及盤克夏黑毛豬兩款套餐選擇，為七夕增添餐桌浪漫。

位於內湖的Extension 1 by 橘色此次推出的七夕雙人套餐，共有2種不同主餐選擇。「頂級A5和牛肋眼」油花分佈均勻，擁有入口即化的口感；「盤克夏黑毛豬」肉質呈淡粉色，佐上芝麻醬後滑順嫩口，各有不同特色。除此之外，套餐搭配半隻天鵝龍蝦、野生海鱸魚及韓國生蠔等海鮮盛合，最後還可再由黃金粥收尾。頂級A5和牛肋眼雙人套餐，每套4,980元；盤克夏黑毛豬雙人套餐，每套3,980元。

橘色涮涮屋的七夕雙人套餐，肉品部分提供黑毛和牛雪花及頂級松阪豬雙拼，佐上沙母、龍虎斑魚片及半殼生蠔等海鮮盛合，並提供桌邊去殼服務，享用美味之餘也能維持情人優雅形象，每套4,520元。七夕套餐均僅限時供應至8月15日。

橘色涮涮屋推出七夕雙人套餐，售價4,520元。圖／橘色提供
橘色涮涮屋推出七夕雙人套餐，售價4,520元。圖／橘色提供
Extension 1 by 橘色頂級A5和牛肋眼雙人套餐，每套4,980元。圖／橘色提供
Extension 1 by 橘色頂級A5和牛肋眼雙人套餐，每套4,980元。圖／橘色提供

套餐 七夕 海鮮

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