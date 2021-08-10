和牛、松阪豬配海鮮盤！「橘色」七夕雙人餐上桌

隨著七夕情人節將至，橘色餐飲集團旗下品牌紛紛推出期間限定的情人節套餐。「橘色涮涮屋」提供了黑毛和牛雪花、頂級松阪豬雙拼，並且搭配上多種海鮮組合；「Extension 1 by 橘色」則推出頂級A5和牛肋眼及盤克夏黑毛豬兩款套餐選擇，為七夕增添餐桌浪漫。

位於內湖的Extension 1 by 橘色此次推出的七夕雙人套餐，共有2種不同主餐選擇。「頂級A5和牛肋眼」油花分佈均勻，擁有入口即化的口感；「盤克夏黑毛豬」肉質呈淡粉色，佐上芝麻醬後滑順嫩口，各有不同特色。除此之外，套餐搭配半隻天鵝龍蝦、野生海鱸魚及韓國生蠔等海鮮盛合，最後還可再由黃金粥收尾。頂級A5和牛肋眼雙人套餐，每套4,980元；盤克夏黑毛豬雙人套餐，每套3,980元。