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兩廳院夏日爵士全面ONLINE 9天不分晝夜邀你在家搖擺

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
2021台新銀行兩廳院夏日爵士ONLINE節目表。圖／兩廳院提供
2021台新銀行兩廳院夏日爵士ONLINE節目表。圖／兩廳院提供

台灣最具分量的爵士音樂節—國家兩廳院夏日爵士派對，今年華麗邁入第19年，卻因受疫情影響，將首度改為線上型態的「2021台新銀行兩廳院夏日爵士ONLINE」。13日起自21日連續9日推出9支網路影片，總計29位音樂家參與，於兩廳院官方Facebook與YouTube頻道上架，邀你在家隨著爵士搖擺！

這場爵士派對希望讓支持夏日爵士的愛樂聽眾透過音樂與世界接軌，也認識更多優秀台灣音樂家。兩廳院邀請旅外爵士音樂家陳含章，在雪城大學拍攝音樂影片，透過撫慰人心的選曲鼓勵疫情期間的居家防疫的台灣觀眾；也邀請每年夏日爵士的固定班底節慶樂團加入，包括樂手魏廣晧、楊曉恩、李承育、 Nick Javier、許郁瑛、山田洋平、黃瑞豐、吳政君等。去年於兩廳院夏日爵士戶外派對的演出歌手爵士寶貝9m88，也於今年ONLINE節目內容中，再次回歸獻唱爵士歌曲。

居家防疫生活需要來點好眠紓壓，或者居家健康運動操，夏日爵士ONLINE規劃「夏日爵士DAY & NIGHT」兩支主題影片，一支由夏日爵士節慶樂手與Naughty Swing 搖擺舞團帶著小朋友進行親子健康操，帶領觀眾居家陪伴家人運動，一起用爵士治小孩；另外，也製作一支晚安曲影片，內容精選國內音樂家作品，集結而成爵士精選歌單。

不論是因疫情WFH、居家生活大小事或是突如其來開啟的遠距戀情，兩廳院夏日爵士ONLINE將提供抒發心情並點歌的好機會。夏日爵士ONLINE規劃爵士點歌機JUKEBOX，日前於兩廳院官網募集觀眾的心情故事，觀眾將自由點播由爵士精選歌曲送給特定觀眾，由爵士音樂家徐崇育、劉騰文、郭俊育、羅妍婷、謝宗翰、鐘崇豪、鐘凱傑、林正如、洪筠惠、王思雅、潘恒健等作為傳遞思念的橋樑，拍攝內容將邀請主持人笑哈哈江老師與樂手們分為親情篇、工作篇、愛情篇共三支影片，為大家播放防疫期間各種心情故事。

兩廳院還將發起一場主題串聯活動，邀請示範樂手謝明諺錄製精選爵士標準曲〈It Don't Mean a Thing〉範本音檔於官網開放下載，歡迎各方好手錄製個人版本的影片上傳到社群動態，不限樂種（如古典、傳統音樂等）跟人選（素人/專業），希冀以此音樂接力活動跨越不同形式，讓音樂與生活緊密連結。

此外，兩廳院夏日爵士ONLINE也首度與myVideo跨界合作，自8月13日至9月30日 ，推出「2021兩廳院夏日爵士線上影展》，集結「進擊的鼓手」、「樂來越愛你」等口碑爵士電影線上看，讓觀眾就算在家也能度過充滿經典爵士樂的夏日時光。兩廳院透露，這場規模盛大的爵士派對除了線上播映，8月28日將於國家音樂廳舉辦爵士相關神秘活動，預計於8月16日公告。

●節目詳情請至2021兩廳院夏日爵士派對主題頁面查詢：

https://npac-ntch.org/programs/series/jazzParty/F4AE82260F60448481AB54309385C687

「2021台新銀行兩廳院夏日爵士ONLINE」邀請29位音樂家參與。圖為兩廳院夏日爵士節慶樂團。圖／兩廳院提供
「2021台新銀行兩廳院夏日爵士ONLINE」邀請29位音樂家參與。圖為兩廳院夏日爵士節慶樂團。圖／兩廳院提供

兩廳院 派對 疫情

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