與另一半一起穿出質感提案！無印良品指定服飾下殺6折

8月14日就是七夕情人節，還在想送給另一半什麼禮物嗎？那就一起穿出質感吧，MUJI無印良品以「營造情侶的幸福時光」為主題，推薦一系列服飾、保養品與點心，其中服飾還有指定款式下殺6折，趁著優惠入手，一起與另一半穿出質感青年的風格。

針對依然高溫潮濕的天氣，無印良品推薦男女亞麻服飾系列，吸濕速乾，也容易清潔，若想要穿出有質感的情侶裝，不一定要完全一模一樣，可以選擇同材質，但顏色上可以互搭為主，亞麻服飾以「地球的顏色」為主，簡單大方穿出氣質感，也是一種專屬個人的潮流。

無印良品的保養品也好入手，針對悶熱天氣與戴口罩，可入手清新肌膚保養系列，有4種潤澤成分，保持水嫩，調理肌膚與毛孔。