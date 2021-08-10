快訊

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納疫苗優於輝瑞

軍閥倒戈塔利班：阿富汗北部戰線崩潰…喀布爾恐8月底淪陷？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與另一半一起穿出質感提案！無印良品指定服飾下殺6折

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
七夕情人節，可入手無印良品亞麻系列服飾。圖／MUJI無印良品提供
七夕情人節，可入手無印良品亞麻系列服飾。圖／MUJI無印良品提供

8月14日就是七夕情人節，還在想送給另一半什麼禮物嗎？那就一起穿出質感吧，MUJI無印良品以「營造情侶的幸福時光」為主題，推薦一系列服飾、保養品與點心，其中服飾還有指定款式下殺6折，趁著優惠入手，一起與另一半穿出質感青年的風格。

針對依然高溫潮濕的天氣，無印良品推薦男女亞麻服飾系列，吸濕速乾，也容易清潔，若想要穿出有質感的情侶裝，不一定要完全一模一樣，可以選擇同材質，但顏色上可以互搭為主，亞麻服飾以「地球的顏色」為主，簡單大方穿出氣質感，也是一種專屬個人的潮流。

無印良品的保養品也好入手，針對悶熱天氣與戴口罩，可入手清新肌膚保養系列，有4種潤澤成分，保持水嫩，調理肌膚與毛孔。

而情侶在家的時光，少不了零食陪伴，無印良品有熱銷冠軍的懷舊棉花糖，也有雙層夾心酥（花生巧克力」、鹽味巧克力風味派，與另一半宅在家，也能共享親密的感覺。

無印良品懷舊棉花糖／49元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品懷舊棉花糖／49元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品清新肌膚保養系列／119～699元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品清新肌膚保養系列／119～699元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品雙層夾心酥（花生巧克力）／79元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品雙層夾心酥（花生巧克力）／79元。圖／MUJI無印良品提供
七夕情人節，可入手無印良品亞麻系列服飾。圖／MUJI無印良品提供
七夕情人節，可入手無印良品亞麻系列服飾。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 情侶 巧克力

延伸閱讀

極簡保養誕生！NUEVA高解析粉刺機aurora小極光

高市議會通過藍營提案 建議中央普發現金1萬元

疫情衝擊屏東里港鄉代會提案發紓困金3千元 鄉長：再研議

戴口罩讓毛孔粗大、狂出油？簡單3招保養，讓肌膚細嫩還發光

相關新聞

橡木桶玩家塔木嶺威士忌 百搭迷你雙杯組限量送

全民抗疫來到2021下半年，喜愛威士忌的朋友們也漸漸習慣在家品飲。來自於蘇格蘭斯貝賽區的橡木桶玩家塔木嶺，特別推出塔木嶺...

佳士得珠寶網拍有史以來最高單價 逾24克拉DIF心形美鑽

紐約佳士得（Christie’s）自即日起至8月18日止舉辦的線上珠寶專場「Jewels Online：Summer S...

和牛、松阪豬配海鮮盤！「橘色」七夕雙人餐上桌

隨著七夕情人節將至，橘色餐飲集團旗下品牌紛紛推出期間限定的情人節套餐。「橘色涮涮屋」提供了黑毛和牛雪花、頂級松阪豬雙拼，...

兩廳院夏日爵士全面ONLINE 9天不分晝夜邀你在家搖擺

台灣最具分量的爵士音樂節—國家兩廳院夏日爵士派對，今年華麗邁入第19年，卻因受疫情影響，將首度改為線上型態的「2021台...

與另一半一起穿出質感提案！無印良品指定服飾下殺6折

8月14日就是七夕情人節，還在想送給另一半什麼禮物嗎？那就一起穿出質感吧，MUJI無印良品以「營造情侶的幸福時光」為主題...

半球型木格圓頂溫室 園林造藝景觀植物園

太原植物園（Taiyuan Botanical Garden）位於中國太原晉源區，前身為一個煤礦場遺址，業主希望將其改造成一個景觀公園和博物館。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。