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喜憨兒推幾米聯名中秋禮盒 8月底前大宗預購可享折扣

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
喜憨兒小倫已經在烘焙屋竹北工作站工作12年，今年首度挑戰操作包裝機。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒小倫已經在烘焙屋竹北工作站工作12年，今年首度挑戰操作包裝機。圖／喜憨兒基金會提供

中秋節即將到來，喜憨兒基金會今年再度與幾米攜手合作，以「幸福遇見 愛的守護」為主題推出中秋聯名限量禮盒，每一個精心製作的月餅都展現庇護員工長期的工作訓練成果，禮盒外觀也充滿著濃濃中秋氣氛，每盒售價399元起，8月底前大宗預購可享折扣及客製化服務，盼民眾踴躍訂購支持，讓受疫情衝擊的營收能回升。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，今年的月餅除了保留經典口味，蛋黃酥、綠豆椪以及廣式系列的月餅外，也推出特別的新口味，像是焦糖堅果酥月餅，嚴選香脆的核桃與杏仁堅果，拌入濃郁香甜的焦糖，搭配奶香濃郁的餅皮，料好實在、香酥甜蜜。

另外，還有榛果巧克力流芯月餅，嚴選可可粉調製的日式桃山餅皮，內層包著巧克力熔岩流芯，吃起來甜而不膩，口感絲滑香濃，巧克力愛好者千萬別錯過。最後是烏龍金桔芝心月餅，一口咬下滿滿烏龍清香，烏龍金桔與乳酪的雙層內餡，酸甜鹹的口感交織，豐富了味蕾，讓人想要一口接著一口。

喜憨兒小倫和哥哥已經在烘焙屋竹北工作站工作12年，曾在包裝區、出貨區、送貨等多元工作學習，今年更開始挑戰操作包裝機，一開始因為無法辨別數字與操作順序，而感到沮喪，但就服員發現她對於顏色的敏銳度相當高，於是用色紙在包裝機上作記號，代表著操作順序，在就服員老師陪伴下，小倫一步一步慢慢練習，現在已經成為能教導同儕的小老師。

喜憨兒基金會副執行長顏鴻吉說，喜憨兒的月餅在專業主廚的領軍下，由SGS認證的烘焙工場生產，嚴格監控每一道製程的安全與衛生。商品資訊可上官網查詢，訂購電話（03）668-2745（Sefun café喜歡你餐坊-竹北勝利店）。

喜憨兒基金會今年再度與幾米攜手合作，以「幸福遇見 愛的守護」為主題推出中秋聯名限量禮盒。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒基金會今年再度與幾米攜手合作，以「幸福遇見 愛的守護」為主題推出中秋聯名限量禮盒。圖／喜憨兒基金會提供

月餅 喜憨兒

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