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搶商機 麗寶福容大飯店明推24小時快閃優惠渡假區禮券
搶暑假商機，麗寶福容大飯店即日起至8月29日推出「麗寶假期All in one」住房活動，兩天一夜平日8599元起，包含一泊二食，早餐及晚餐套餐，每房再贈探索世界雙日門票2張、天空之夢-摩天輪搭乘券2張、休閒活動券2張，明天還推出24小時快閃「大手牽小手」住房優惠，加碼「2大2小同價入住」（兒童含早餐），每房再贈1000元渡假區禮券，當天官方FB公佈訂房代碼即可享限時優惠，訂房後8月29日前入住。
麗寶福容大飯店表示，這次推出的麗寶假期住房活動，有早餐、晚餐各2客套餐，探索世界雙日門票2張、天空之夢-摩天輪搭乘券2張、休閒活動券2張，餐飲部主廚李啟天特別推薦田園西餐廳極品海陸套餐，主菜雙拼除了有碳烤肋眼牛排、德國豬腳、檸香海鱸魚及香煎嫩雞腿4選1之外，再搭配上松露野菇焗龍蝦，整組套餐從開胃菜到甜點共有九道餐點。
另有房客專屬的全天候休閒活動內容豐富，有飯店導覽、手作DIY筆筒、彩繪拼圖、魔法夜燈、鯉魚旗、狐狸面具、許願燈籠、風獅爺彩繪、POPA抱枕、晚安故事等，還有周六限定活動，小小廚神烤餅乾、晚上秋之祭慶典互動遊戲等等。
8月11日推出24小時快閃「大手牽小手」住房優惠，加碼「2大2小同價入住」（兒童含早餐），每房再贈1000元渡假區禮券，樂園、飯店、賽車場、OUTLET皆可使用，當天於官方FB公佈訂房代碼即可享限時優惠。
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