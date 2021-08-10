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小心會被媽媽丟掉！BALENCIAGA推出「膠痕外露」運動鞋

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BALENCIAGA推出了新成員Runner系列，這雙鞋不但延續BALENCIAGA當初帶起的老爹鞋潮流特色，在「刻意做舊」這方面又更進化，很多細節幽默又有趣，讓這個系列才剛上市就充滿話題！圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA推出了新成員Runner系列，這雙鞋不但延續BALENCIAGA當初帶起的老爹鞋潮流特色，在「刻意做舊」這方面又更進化，很多細節幽默又有趣，讓這個系列才剛上市就充滿話題！圖／BALENCIAGA提供

旗下運動鞋款式超齊全的BALENCIAGA，最近又推出了新成員Runner系列，這雙鞋不但延續BALENCIAGA當初帶起的老爹鞋潮流特色，在「刻意做舊」這方面又更進化，很多細節幽默又有趣，讓這個系列才剛上市就充滿話題！

BALENCIAGA的運動鞋向來主打拼貼結構，Runner系列也在此基礎下誕生，順著鞋帶孔延伸有一排繞環鞋口的孔眼，而當初品牌第一雙老爹鞋Triple S「刻意做舊」的設計手法也在Runner系列有了更多突破，除了網面、尼龍和注塑聚氨酯裁片刻意打造仿舊拼接的視覺效果外，這次我們還可以在鞋子上看到用TPU熱塑性聚氨酯打造的「膠痕」和外露的接縫，這已不只是強調使用痕跡，接近「報廢」程度的外觀設計讓人看了會心一笑，但功能和輕便舒適的穿著體驗並沒有因此受到影響，而且每雙鞋的塗抹效果都有所不同。鞋碼元素也被保留，以手寫字體轉印在鞋頭處，隨穿著時間會逐漸褪色。但大家回家後應該要收好，以免被媽媽不小心當成壞掉的舊鞋子丟掉。

在品牌識別細節上，多種尺寸的BALENCIAGA品牌標識以壓印和刺繡的形式飾於鞋面多個部位，而Runner標誌則是以獨特字體印在網面紋理側緣上。之前小賈斯汀在品牌廣告企劃裡穿的就是這雙鞋，台灣方面目前只在台北微風信義和台中新光三越的BALENCIAGA獨家上市。

小賈斯汀示範Runner系列運動鞋。圖／BALENCIAGA提供
小賈斯汀示範Runner系列運動鞋。圖／BALENCIAGA提供
Runner系列運動鞋，35,500元。圖／BALENCIAGA提供
Runner系列運動鞋，35,500元。圖／BALENCIAGA提供
Runner系列運動鞋，35,500元。圖／BALENCIAGA提供
Runner系列運動鞋，35,500元。圖／BALENCIAGA提供
Runner系列運動鞋，35,500元。圖／BALENCIAGA提供
Runner系列運動鞋，35,500元。圖／BALENCIAGA提供

品牌 微風

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