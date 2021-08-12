台灣之光再添一樁 茶裏王四度奪下世界風味大賞獎座

全系列回甘3.0升級新上市 讓你每一口都喝到回甘滋味

台灣人超愛喝茶，對於茶的口感更是講究回甘。看準茶飲市場不斷成長的商機，茶裏王熱銷款日式綠茶自去年率先進行口感升級上市後，為滿足更多消費者對茶飲的需求，今年回甘升級技術更擴大運用至全品項中，回甘超有感，最高提升12%！全品項連續四年摘星，榮獲世界級獎座肯定，回甘口感的實力不容小覷。想體驗四次征服世界大獎的口感嗎？即日起全通路都可買的到連國外評審都讚嘆的星級好茶！

茶裏王熱銷款日式綠茶自去年率先進行口感升級上市後，為滿足更多消費者對茶飲的需求，今年回甘升級技術更擴大運用至全品項中，回甘超有感，最高提升12%！ 圖／茶裏王 提供

全品項連續四年摘星，榮獲世界級獎座肯定，回甘口感的實力不容小覷。 圖／茶裏王 提供

讓回甘更高甘的關鍵 單細胞萃取技術3.0帶給你極致好口感回甘口感12%up 享受如現泡茶般的好茶茶裏王全品項回甘技術再升級，與1.0技術相比，回甘最高提升12%！能擁有比回甘更高「甘」的關鍵，在於延續2.0技術的黑網覆蓋栽植保留更多甘味物質，加上3.0技術的升級重點，於傳統製茶工法的茶葉中，運用再升級的複方酵素，讓新鮮茶葉在製茶過程中，釋放更多的甘甜物質。

資深茶專家林冠成也表示，經由專業品評員進行3.0升級的口感測試，在茶感、甘味上，與2.0相比均有提升，整體甘味物質(如總胺基酸、茶胺酸與甘味胺基酸)也都有明顯提升，獨特的單細胞生茶萃取技術更賦予茶飲令人驚豔的色香味表現。

資深茶專家林冠成也表示，經由專業品評員進行3.0升級的口感測試，在茶感、甘味上，與2.0相比均有提升，整體甘味物質也都有明顯提升。 圖／茶裏王 提供

台灣即飲包裝茶之光 茶裏王的回甘連四年征服歐洲名廚的味蕾茶裏王高「甘」口感也讓台灣茶飲再次受國際矚目，全品項產品橫掃各星級獎項，受歐洲各國星級名廚的高度讚賞，除了今年已是第四度獲獎，更是台灣即飲包裝純茶市場中唯一連續四年獲得此殊榮的品牌。

國際風味評鑑為食品界盛事，每年全球有高達數千項產品齊聚參評，能從眾多產品中脫穎而出實屬不易，茶裏王連四年摘下獎牌，也再次讓世界看到台灣即飲包裝茶實力。

台灣即飲包裝茶之光 茶裏王的回甘連四年征服歐洲名廚的味蕾。 圖／茶裏王 提供

全品項產品橫掃各星級獎項，受歐洲各國星級名廚的高度讚賞，除了今年已是第四度獲獎，更是台灣即飲包裝純茶市場中唯一連續四年獲得此殊榮的品牌。 圖／茶裏王 提供

茶裏王全品項回甘3.0進化上市 超商就能喝到星級好茶茶裏王全品項回甘3.0升級上市，讓你面對超商各式飲品不再選擇困難！炎炎夏日不妨來一瓶口感全新升級的茶裏王，讓你體驗比回甘更高甘的極致口感，喝出即飲包裝茶口感的新高度！