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居家防疫繼續努力！免費親子DIY線上教學開跑
今年暑假是否已經宅在家悶到昏頭了呢？想變化一下與孩子互動玩樂的模式嗎？由中華電信基金會主辦的「好厝邊FUN暑假－宅家防疫親子DIY」的系列手作體驗已上線，歡迎有興趣的家長前往觀看，與孩子共同創作、一起歡度暑假。
「好厝邊FUN暑假－宅家防疫親子DIY」活動，邀請「台灣玩具圖書館協會」、「水源地文教基金會」及「台灣肯納自閉症基金會」合作，透過有趣的手作過程，讓親子認識台灣的在地文化，也讓孩子用趣味的方式了解環保、染織文化及公益服務等。線上手作體驗推出台灣玩具圖書館協會的「玩具相框」、水源地文教基金會的「植物染」及台灣肯納自閉症基金會的「手工皂」三個項目，希望透過線上教學的方式，充實居家防疫生活的同時，也能讓孩子認識到台灣各個角落的溫暖故事。
這次的線上DIY活動也特別邀請知名的親子部落客「汝汝與杉杉的魔法小舖」、「恩恩老師EanTV」、「鳥先生&鳥夫人」參與示範教學，生動的影音已於部落客的YouTube頻道播出了！歡迎家長們前往觀看。
由中華電信基金會主辦，與聯合數位文創、台灣玩具圖書館協會、水源地文教基金會、台灣肯納自閉症基金會合作的「好厝邊FUN暑假－宅家防疫親子DIY」活動，邀請大家透過手作認識在地文化，並運用隨手可得的生活媒材進行創作，共創親子互動的甜蜜時光，一起安心「宅」家過暑假！詳情請關注活動官網。
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