台灣進入線上付費劇場時代 劇場人籲推動展演中斷險

上周六晚上7時半，果陀劇場音樂劇「生命中最美好的五分鐘」在國家戲劇院開演。這齣看似平常的音樂劇，卻開啟了台灣戲劇史上嶄新的一頁。它是台灣首齣付費線上直播劇，觀眾分兩種—劇院裡和3C螢幕前，劇院裡有100名觀眾，螢幕前則有近萬名觀眾。果陀表示，此次線上票券共計賣出2500張，一成來自海外觀眾，以一張票四人共同觀賞估計，估計線上線下近萬人同時觀看直播演出。

三級警戒降級後，台灣劇場重啟，卻因觀眾席僅能開梅花座或間隔座，形同賣一場賠一場。整合虛實、透過線上觀眾彌補票房虧損的付費線上劇場，成為不得不然的嘗試。線上觀眾比劇院觀眾還多了一個功能—可在聊天室裡即時分享看戲心得。觀看「生命中最美好的五分鐘」時，有觀眾留言「250元就可享受戲院第一排視野太棒了」、「下雨天還可在家裡看好戲」、「在家裡看戲還可以邊聽邊跳舞」，也有觀眾抱怨「畫面一直卡」。

這是台灣的新嘗試，在各國劇場卻已是常態。馬來西亞去年發布「移動限制令」，兩位劇場工作者去年5月便成立了付費線上劇場「雲劇場」，讓劇團可以線上演出，一場動輒吸引兩、三千名觀眾買票「進場」。看好線上觀眾的潛力，雲劇場上月引進台灣，上周五進行首場付費演出。

別以為線上劇場只能吸引網路世代。雲劇場台灣負責人吳維瑋表示，雲劇場也吸引了一批銀髮戲迷，還為他們打造更容易操作的數位模式。此外，「雲劇場」裡設有虛擬觀眾席，觀眾可以透過虛擬頭像知道旁邊坐了誰，導演、演員還會進聊天室跟觀眾聊天。

在歐美，許多線上劇場為線上觀眾設計迥異於實體戲劇的劇本。英國的「拼圖劇場」讓演員扮演警察和驗屍官，邀所有線上觀眾透過提問一起「在沙發上破案」。故事工廠下周演出的線上劇場「莊子兵法」，則安排線上觀眾用監視器的角度觀看演出，呼應劇中密室逃脫的劇情安排，提供實體劇場無法感受的體驗。

「瘟疫不是現在才有，從來不曾減損過劇場的魅力。」果陀劇場藝術總監梁志民認為，線上劇場可以吸引一批原本只追netflix的劇場新觀眾，也能打破國界讓海外觀眾參與，還能弭平城鄉的文化差距。而且別忘了，莎士比亞寫出「李爾王」等經典的時刻，正是歐洲陷入瘟疫劇場被迫關閉的時刻。

一齣舞台劇演出前必須經歷好幾個月的準備，但在疫情時代，只要有一個工作人員確診，就可能導致這齣戲臨時喊卡、退場退票。多位劇場人建議，政府應該趁著疫情時代推動過去無法推動的「展演中斷險」，並鼓勵所有展演團體投保，包括劇場、書展、藝博會、演唱會等，投保者多便可降低保費，讓展演被迫中斷時，主辦單位可拿到一定程度的賠償金額。

故事工廠執行長林佳鋒指出，展演中斷險因為保費高（演出費用的一成五），過去只有大型演唱會會投保。面對7、8月的風災，台灣劇團也曾嘗試推動風災險，但因保費過高作罷。但此次面對不確定的疫情，相信許多展演單位都會有意願投保，人多就可以降低保費。他建議文化部跟金管會的保險局研擬常態性的展演中斷險，甚至可以成為強制險，強制展演團隊納保，一如農保的農作物災害險，提供展演團隊一定的保障。

以「歌劇魅影」成名的英國音樂劇天王製作人韋伯，最新音樂劇「灰姑娘」耗資60萬英鎊，原本去年9月就該上演，遇上疫情不斷推遲演出。7月19日英國解封那天，原本準備滿座演出的「灰姑娘」，又因一名小演員檢測陽性，全劇慘遭停演一周。

「灰姑娘」多次遭政府喊卡，韋伯心灰意冷，一度準備聯合表演藝術界向英國政府提出集體訴訟。之後英國劇場界決定買保險減少損失，卻無民間保險公司願意受理，轉而向政府陳情希望提供基金協助推動疫情表演中斷險，英國政府也正面回應。