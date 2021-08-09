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比「買一送一」更狂！ 3,400杯免費黑沃咖啡限時開搶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
黑沃咖啡將免費送出3,400杯精品美式咖啡。圖／黑沃咖啡提供。
黑沃咖啡將免費送出3,400杯精品美式咖啡。圖／黑沃咖啡提供。

2020東京奧運閉幕，先前宣告「中華隊獎牌拿越多、黑沃送越多」的黑沃咖啡，兌現送免費咖啡的承諾，預計送出3,400杯免費黑沃咖啡。只要下載HWC黑沃APP，線上註冊成為黑沃咖啡會員，便可以在8月11日中午12點，進入贈杯活動頁面，輸入電話號碼後，就可以一鍵按下領咖啡。每位會員限領一杯，限量杯數，送完為止。

根據黑沃咖啡的贈送規則，中華隊贏得一面金牌，黑沃咖啡將送出500杯，一面銀牌則送出300杯，一面銅牌則送出200杯。以中華隊這次東奧累計共獲得「2金、4銀、6銅」來計算，黑沃咖啡預計將免費送出3,400杯。

3,400杯免費黑沃咖啡，將於8月11日中午12點起線上開搶。圖／摘自黑沃咖啡官方臉書。
3,400杯免費黑沃咖啡，將於8月11日中午12點起線上開搶。圖／摘自黑沃咖啡官方臉書。

免費領咖啡活動，適用於所有HWC黑沃APP新舊會員，贈品兌換期限為今年9月30日23時59分截止。

咖啡 東京奧運 金牌

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