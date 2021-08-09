快訊

東奧／美國獎牌數全球第一 但卻做了這件事日本人怒了

明霸克露橋遭大水沖毀 高市府宣布桃源區3里明天停班課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛心點綴小清新感 BURBERRY七夕系列有點太可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年BURBERRY的七夕專屬限定系列，選擇以紅色愛心印花、刺繡搭配品牌徽標點綴服裝和包款等，整體設計簡單大方卻不失可愛俏皮感。圖／BURBERRY提供
今年BURBERRY的七夕專屬限定系列，選擇以紅色愛心印花、刺繡搭配品牌徽標點綴服裝和包款等，整體設計簡單大方卻不失可愛俏皮感。圖／BURBERRY提供

這個週末就是七夕情人節了，還沒想好要送另一半什麼禮物嗎？或許BURBERRY的休閒服飾和包款是不錯的選擇喔！

今年BURBERRY的七夕專屬限定系列，選擇以紅色愛心印花、刺繡搭配品牌徽標點綴服裝和包款等，整體設計簡單大方卻不失可愛俏皮感，更有一種文藝小清新的質感。愛心無論是放在衣服上的一角或是點綴在正中央，都可以讓人感受到濃濃的愛意。

全系列產品包含心形棉質連帽上衣與T恤、心形圖案印花棉質Gabardine棒球帽、漁夫帽，分別以經典的黑、白和粉紅色調呈現，提升造型廣度和實搭性，也避免一般節慶限定商品常有的過時困擾。當中也包含BURBERRRY人氣超旺的帆布皮革Pocket包，這次也換上七夕外衣，搭上愛心刺繡，絕對能成為最討喜的禮物之一。

心形圖案帆布皮革Pocket包。圖／BURBERRY提供
心形圖案帆布皮革Pocket包。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質Gabardine棒球帽（白色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質Gabardine棒球帽（白色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質Gabardine漁夫帽。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質Gabardine漁夫帽。圖／BURBERRY提供
心形圖案棉質帆布收納包。圖／BURBERRY提供
心形圖案棉質帆布收納包。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質寬版Tshirt（黑色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質寬版Tshirt（黑色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質Gabardine棒球帽（黑色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質Gabardine棒球帽（黑色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質寬版連帽外套（黑色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質寬版連帽外套（黑色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質寬版Tshirt（白色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質寬版Tshirt（白色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質寬版連帽外套（白色）。圖／BURBERRY提供
心形圖案印花棉質寬版連帽外套（白色）。圖／BURBERRY提供

愛心 七夕

延伸閱讀

故宮南院浪漫有愛 南瓜精靈廣場七夕打卡送咖啡

甜蜜過七夕！ 全台各大「飯店優惠活動」統整，讓你好好「安太座」

七夕吃牛排送龍蝦！ 隨意鳥地方內用、外帶都優惠

閃亮亮的PRADA七夕系列 紫色水晶Cleo包超限量登場

相關新聞

愛心點綴小清新感 BURBERRY七夕系列有點太可愛！

這個週末就是七夕情人節了，還沒想好要送另一半什麼禮物嗎？或許BURBERRY的休閒服飾和包款是不錯的選擇喔！

嵜本生吐司化身悠遊卡！新口味「極芋生吐司」限時開賣

來自日本的生吐司「嵜本」（SAKImoto Bakery）將於8月13日起推出全新限定口味「極芋生吐司」，讓芋頭控可以品...

讓你朝思暮想的全台牛肉麵 TOP10 出爐！這家店時隔兩年仍穩坐冠軍寶座

這篇老饕必收！排行榜上的牛肉麵你吃過幾家？為了美味牛肉麵小編都想環島啦！

顯瘦、小臉 渡邊直美御用造型師分享：立即搞定 日系棉花糖女孩穿搭！

超Q的棉花糖女孩穿搭大法來了，渡邊直美御用造型師大瀧彩乃，被喻為「肉肉女藝人最想要合作的NO.1造型師」，她將日系女孩們...

薄巧派出動！全家推4款薄荷巧克力新品 挑戰味蕾涼感

炎熱夏季想要降溫一下，又甜蜜又沁涼的薄荷巧克力魅力連日韓藝人都瘋狂！今年夏天這股熱潮也吹進全家便利商店，宣布自8月11日...

極簡保養誕生！NUEVA高解析粉刺機aurora小極光

NUEVA經過多年研發打造的「小極光」HD高解析粉刺機，主打「吸力適中不傷肌」，產品採用了獨特非侵入式的真空負壓技術，搭配智能感應晶片，能夠完美拿捏吸力，加上3秒停留安全警示，既能迅速有效吸出毛孔髒汙，更不怕傷害肌膚！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。