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愛心點綴小清新感 BURBERRY七夕系列有點太可愛！
這個週末就是七夕情人節了，還沒想好要送另一半什麼禮物嗎？或許BURBERRY的休閒服飾和包款是不錯的選擇喔！
今年BURBERRY的七夕專屬限定系列，選擇以紅色愛心印花、刺繡搭配品牌徽標點綴服裝和包款等，整體設計簡單大方卻不失可愛俏皮感，更有一種文藝小清新的質感。愛心無論是放在衣服上的一角或是點綴在正中央，都可以讓人感受到濃濃的愛意。
全系列產品包含心形棉質連帽上衣與T恤、心形圖案印花棉質Gabardine棒球帽、漁夫帽，分別以經典的黑、白和粉紅色調呈現，提升造型廣度和實搭性，也避免一般節慶限定商品常有的過時困擾。當中也包含BURBERRRY人氣超旺的帆布皮革Pocket包，這次也換上七夕外衣，搭上愛心刺繡，絕對能成為最討喜的禮物之一。
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