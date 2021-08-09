愛心點綴小清新感 BURBERRY七夕系列有點太可愛！

這個週末就是七夕情人節了，還沒想好要送另一半什麼禮物嗎？或許BURBERRY的休閒服飾和包款是不錯的選擇喔！

今年BURBERRY的七夕專屬限定系列，選擇以紅色愛心印花、刺繡搭配品牌徽標點綴服裝和包款等，整體設計簡單大方卻不失可愛俏皮感，更有一種文藝小清新的質感。愛心無論是放在衣服上的一角或是點綴在正中央，都可以讓人感受到濃濃的愛意。