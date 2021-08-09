歡慶奧運奪牌佳績 台酒祭優惠
2020東京奧運正式落幕，台灣菸酒公司今（9）日表示，為歡慶台灣選手們斬獲佳績，在8月10日起至8月16日期間，台酒將於自有通路，進行台灣啤酒全系列品項八折促銷優惠。
本屆奧運中華隊拿下二金、四銀、六銅，共12面獎牌，為史上最高獲牌數量，台酒指出，為慶祝締造歷史佳績，對於得牌國手及教練，台酒也已依其意願，贊助提供「金牌」台啤暢飲。
另外，為與消費者分享這份喜悅，台酒表示，從8月10日起至8月16日，公司全台各地直營的通路，台酒便利店、各酒廠展售中心等，將辦理台灣啤酒全系列品項（排除桶啤及部分精釀啤酒品項）八折促銷優惠。
台酒表示，過去公司長年致力於推廣台灣體育活動，今年更特別爭取成為東奧中華代表團合作夥伴，以行動為支持，我國運動環境盡一份心力。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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