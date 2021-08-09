聽新聞
test
0:00 / 0:00
嵜本生吐司化身悠遊卡！新口味「極芋生吐司」限時開賣
來自日本的生吐司「嵜本」（SAKImoto Bakery）將於8月13日起推出全新限定口味「極芋生吐司」，讓芋頭控可以品嚐芋頭餡、煉乳交織而成的甜香滋味。另外嵜本也以自家招牌吐司為基礎，推出「極生奶油牛奶生吐司造型悠遊卡」，讓粉絲可以把吐司隨身帶著走。
此次新推出的「極芋生吐司」選用大甲芋頭製作而成的芋頭餡，呈現出芋頭原始的風味，再搭上北海道鮮乳熬煮而成的煉乳，搭配出溼潤濃郁的口感與滋味，限定自8月13日起，每週五、六與全台4間門市販售，1斤260元。
自2020年4月開幕至今，嵜本在台已經銷售近100萬片單片生吐司，累積高度答196棟台北101大樓。此次嵜本將極生奶油牛奶生吐司，依照1:3比例化身為造型悠遊卡，不僅外型仿真，同樣也具有軟彈觸感，自8月10日起開放預購，每個320元。官網預購即贈送單片包極生生吐司1片（價值90元），隨卡並附贈100元折扣碼。
針對喜愛嵜本果醬產品的民眾，嵜本也將果醬結合台灣傳統糕餅，推出「高級果物盒」禮盒，內含有以果醬製成的草莓酥、檸檬酥、藍莓酥、柑橘酥、玫瑰覆盆子酥，5種口味各2入，每盒1080元，8月31日前可享980元早鳥價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言