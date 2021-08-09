嵜本生吐司化身悠遊卡！新口味「極芋生吐司」限時開賣

來自日本的生吐司「嵜本」（SAKImoto Bakery）將於8月13日起推出全新限定口味「極芋生吐司」，讓芋頭控可以品嚐芋頭餡、煉乳交織而成的甜香滋味。另外嵜本也以自家招牌吐司為基礎，推出「極生奶油牛奶生吐司造型悠遊卡」，讓粉絲可以把吐司隨身帶著走。

此次新推出的「極芋生吐司」選用大甲芋頭製作而成的芋頭餡，呈現出芋頭原始的風味，再搭上北海道鮮乳熬煮而成的煉乳，搭配出溼潤濃郁的口感與滋味，限定自8月13日起，每週五、六與全台4間門市販售，1斤260元。

自2020年4月開幕至今，嵜本在台已經銷售近100萬片單片生吐司，累積高度答196棟台北101大樓。此次嵜本將極生奶油牛奶生吐司，依照1:3比例化身為造型悠遊卡，不僅外型仿真，同樣也具有軟彈觸感，自8月10日起開放預購，每個320元。官網預購即贈送單片包極生生吐司1片（價值90元），隨卡並附贈100元折扣碼。