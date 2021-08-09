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看周杰倫58秒調出Mojito！ 嘻瑞24K椰子蘭姆酒全新登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
天王周杰倫入股、並親自擔任嘻瑞（SelvaRey）24K蘭姆酒代言人。圖／嘻瑞24K蘭姆酒提供。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天王周杰倫入股、並親自擔任嘻瑞（SelvaRey）24K蘭姆酒代言人。圖／嘻瑞24K蘭姆酒提供。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

天王周杰倫入股、並親自擔任代言的嘻瑞（SelvaRey）24K蘭姆酒，最新口味椰子蘭姆酒正式上市，在台官網（Selvarey-gc.com.tw）也同步正式上線。周杰倫在官方影片中親自示範「嘻瑞24K Rum挑戰」，他化身為魔術Bartender，在60秒內以嘻瑞24K蘭姆酒，調製居家特調，在影片中與聶雲一同品飲。

周杰倫在影片中展現難得一見的魔術調酒手法，以嘻瑞24K白蘭姆酒調製Mojito，花式調酒技巧拋杯、搗薄荷葉、點火增加香氣，周杰倫運用魔術還原壓扁的通寧水鋁罐，讓聶雲驚呼怎麼可能！周杰倫調製俐落手法專業流暢，最終壓線58秒完成24K Rum挑戰令人驚艷。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

嘻瑞24K蘭姆酒由嘻瑞股東暨品牌總監的火星人布魯諾（Bruno Mars），親自參與酒瓶和整體品牌形象設計。他在夏威夷出生和長大，知名度和影響力遍布全球，氣質和血液中流淌著的熱情樂觀和蘭姆的特性完美融合。自巴拿馬盛裝而來的嘻瑞24K蘭姆酒，以驚豔四座高挑流線型瓶身、金色線條點綴，嵌入金色圓形LOGO，去年底在台灣上市。嘻瑞24K蘭姆酒三款口味，都非常適合純飲，也是調酒的好選擇。

嘻瑞24K蘭姆酒由嘻瑞股東暨品牌總監的火星人布魯諾（Bruno Mars），親自參與酒瓶和整體品牌形象設計。圖／嘻瑞24K蘭姆酒提供。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
嘻瑞24K蘭姆酒由嘻瑞股東暨品牌總監的火星人布魯諾（Bruno Mars），親自參與酒瓶和整體品牌形象設計。圖／嘻瑞24K蘭姆酒提供。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

今年在台灣新上市的嘻瑞24K椰子蘭姆酒，展現極致熱帶風情，將新鮮的椰子精華加入至白蘭姆酒中，堪稱是「乘載於玻璃瓶中的熱帶天堂」，佐以熱帶水果鳳梨汁，一入口即能感受加勒比海風情。

今年在台灣新上市的嘻瑞24K椰子蘭姆酒，號稱是「乘載於玻璃瓶中的熱帶天堂」。圖／嘻瑞24K蘭姆酒提供。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
今年在台灣新上市的嘻瑞24K椰子蘭姆酒，號稱是「乘載於玻璃瓶中的熱帶天堂」。圖／嘻瑞24K蘭姆酒提供。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

嘻瑞24K白蘭姆酒，是追求極致風味表現，精緻口感一飲鐘情，在波本桶中陳釀3至5年的酒液，充滿著明快鮮活的氣息，尾韻帶有豐富焦糖甜味，優質的酒質搭配冰塊純飲，或是加入蘇打水、氣泡水，隨手成就一杯精緻奢華的雞尾酒。

嘻瑞24K巧克力蘭姆酒，重新定義風味蘭姆酒，在波本桶中陳釀5年，得天獨厚的豐潤層次和濃醇口感，加入天然巧克力後，複雜而細膩的香氣層層交織，加冰純飲，或是佐以咖啡冰淇淋，時尚奢華小甜酒輕鬆GET。

此外，嘻瑞特別公開六支調酒教學影片，包含24K巧克力蘭姆咖啡、24K巧克力蘭姆冰淇淋、24K蘭姆可樂、24K蘭姆薑汁汽水、24K蘭姆鳳梨汁、24K蘭姆通寧水，由專業Bartender示範簡單易上手的步驟，即可調製一杯擁有精緻口感的熱帶奢華居家特調。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

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