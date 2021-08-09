電動車陣容+1！HYUNDAI KONA Electric純電酷跑旅登台

HYUNDAI汽車總經銷南陽實業徐伯達總經理表示，面對全球車壇迎接電動車新時代的來臨，HYUNDAI汽車已清楚規劃2025品牌戰略目標，持續挹注龐大的集團資源，全力發展新能源車款與未來接軌，而KONA Electric正式導入台灣也是HYUNDAI進軍國內電動車市場的起點，南陽現代汽車將以高CP值、最親民的價格策略改變國內高價電動車市場生態，讓消費者可以輕鬆入主人生第一部電動車。

HYUNDAI KONA Electric純電酷跑旅於今日(8/9)以119.5萬元的價格正式強力放電登台。KONA Electric自2018年全球問世以來，主打都會小型休旅的明確產品定位，搭配大小適中的緊湊型車身尺碼、高品質造車工藝設計及出色的續航里程表現。

南陽現代並與裕隆集團裕電能源旗下的「YES!來電」共同合作，從居家充電規劃建置、車主專屬服務APP平台、全國公共充電站資訊等，打造一條龍式便利服務。攸關車輛充電網部分：

1.居家充電：隨車送Hyundai 原廠ICCB隨車充電線或協助建置U-Charger家用充電樁。 2.公共充電：支援 CCS Combo 1 DC直流快速充電及SAE J1772規格之AC交流電，全台已超過2,100座公共充電裝置。 3.展間充電：於HYUNDAI台北、台中、高雄都會據點建置高速充電站及標準充電車位，並計畫2022年增設完成西部主要據點都有高速充電站及全國半數據點配備標準充電車位。

全新發表KONA Electric純電酷跑旅將提供標準型EV300和增程型EV500二款車型，首發上市限時優惠價註2只要EV300 119.9萬元、EV500 149.9萬元，並贈送市值51,000元U-Charger家用充電器註3，搭配涵蓋完善充電網、電動車銷售服務、售後電池保固的Easy Change輕鬆成真方案，8月20日起全台六大e-Store據點（內湖、中和、中壢、西屯、北台南、博愛）正式展開銷售。

KONA Electric作為市場上首部純電小型休旅，最關鍵的電池系統採用高穩定性的液冷式鋰離子聚合物電池模組，運作過程中除了具備優異冷卻散熱功效，內建EPCU能源系統隨時監控電能與溫度等數據，確保電池系統的效能及使用上無虞。原廠並針對電動車電池系統提供8年16萬公里的保固，保障期間維持70%以上之電池健康度，並且導入業界領先的電池模組分件維修技術，無須電池模組全置換，大幅降低養護負擔。