顯瘦、小臉 渡邊直美御用造型師分享：立即搞定 日系棉花糖女孩穿搭！

超Q的棉花糖女孩穿搭大法來了，渡邊直美御用造型師大瀧彩乃，被喻為「肉肉女藝人最想要合作的NO.1造型師」，她將日系女孩們打扮得時尚又可愛，穿搭立即搞定！

【打造最顯瘦的黃金曲線】

● I LINE

I LINE穿搭法。圖／瑞麗美人 提供

因為全身搭配比例很接近英文字母的「I」，因此稱之為 I-LINE造型。利用在身體前方製造出垂直線條，來減輕體型橫向發展的印象。圖範例是以直線條的連身裙搭配長外套，也可改為搭配長版開襟外套，是一件只要穿上去就能立即看得到效果的無敵單品。

● X LINE

X LINE穿搭法。圖／瑞麗美人 提供

強調腰部曲線，讓整體輪廓很接近「X」形的 X-LINE，可以打造出凹凸有致的身形。搭配範例中，下半身特意選擇往下襬逐漸加寬的圓裙，再將上衣塞入腰間就大功告成了。

【利用視覺效果讓身材更苗條】

● 分散注意力

將視線分散到眼鏡、腰封、短筒靴這三個地方。圖／瑞麗美人 提供

顯瘦穿搭的最高原則，是避免讓他人注意到身體最肥胖的部位。像搭配範例中，特意將視線分散到眼鏡、腰封、短筒靴這三個地方，可以讓突出的小腹和肥胖的下半身變得較不明顯。三樣配件都一致使用黑色，所以注意力能平均分散，整體的顯瘦效果也會提高。

● 將重心上移

腰部位置較高、腿長的人，身材比例看起來就會比較好。為了呈現出這個效果，重點是要將重心上移。請活用帽子或大型項鍊等配件，把視線集中在上部。如果上衣選擇了比較樸素的單色，就必須在臉部周圍加入點綴。另外，花樣上衣也是讓目光集中在上半身的技巧之一。

【同場加映：希望臉看起來小一點】

不論是因為圓臉或臉頰比較多肉導致臉看起來很大，在選擇上半身的單品時，務必要多留意一些細節。黑色或條紋圖案上衣可以打造俐落感，輕鬆達到瘦臉的效果。粉彩色系或大型印花圖案的服飾則會模糊臉部輪廓，請盡量避免購買。

● 建議單品

long neck lace 長項鍊

stripe blouse 條紋罩衫

broad-brimmed hat 寬沿帽

實用單品營造小臉效果：寬沿帽。圖／瑞麗美人 提供 實用單品營造小臉效果：長項鍊。圖／瑞麗美人 提供 實用單品營造小臉效果：條紋罩衫。圖／瑞麗美人 提供

● 長項鍊

加上了墜飾

巧妙轉移視線

長項鍊和直條紋襯衫一樣，都是可以強調出垂直線條的單品。搭配墜飾的長項鍊能讓視線變得更集中，讓圓臉不再成為注目焦點。

● 條紋罩衫

透過垂直線條效果 削弱圓臉的印象

將能夠拉長身形的直條紋元素放在上衣裡，臉部線條也會跟著變得銳利。不妨選擇以深色為底色的直條紋，或是能讓臉周圍感覺更清爽俐落的露肩款。

● 寬沿帽

利用寬沿帽 在臉上製造出陰影

利用寬沿帽製造出的陰影，讓臉部看起來更顯瘦，小臉效果無敵！特別是黑色收縮效果最佳，只要擁有一頂，無論哪種造型都很百搭。

打造俐落感，輕鬆達到瘦臉的效果。

● 重點

保持頸部附近的清爽，是打造精緻小臉的不二法則。

因此高領上衣這類緊緊包覆著頸部的款式，以及大型耳環等配件都要盡量避免。建議利用露肩罩衫打造出頸部到肩膀的纖細線條，再加入直條紋和長項鍊來製造修長效果。帽子和上衣等圍繞在臉部周圍的單品，都要以深色來統一。只不過全身都是深色系，難免會感覺過於沉重，所以下身的褲款就特別挑選了條紋圖案裡也有使用到的白色，讓整體視覺變得輕盈。

● 作者介紹：大瀧彩乃Ayano Otaki，渡邊直美御用造型師。前日本女子偶像團體「チェキッ娘」（CHECKICCO）成員。2002年開始進入以電視圈為主要客戶的造型公司，2013年自立門戶。目前擔任超人氣搞笑女藝人渡邊直美與柳原可奈子的專屬造型師，同時也負責橫澤夏子、福 田萌、山田菜菜等藝人造型。IG：ayano00200

【以上文章摘自《視覺顯瘦！多肉女子の時尚穿搭》、作者：大瀧彩乃著、譯者：葉明明、圖文提供：瑞麗美人國際媒體出版社 提供】