薄巧派出動！全家推4款薄荷巧克力新品 挑戰味蕾涼感

炎熱夏季想要降溫一下，又甜蜜又沁涼的薄荷巧克力魅力連日韓藝人都瘋狂！今年夏天這股熱潮也吹進全家便利商店，宣布自8月11日起推出4款薄荷巧克力麵包和甜點新品，挑戰消費者的味蕾，不僅在色澤上呈現超夢幻的薄荷綠，更添加天然薄荷與香甜巧克力，為麵包增添更多風味層次，直擊「薄巧派」的心！

第一波將從8月11日推出「薄荷巧克力滿餡麵包」，添加天然薄荷香料融合滑順的白巧克力，感受味覺上的清涼，售價35元；「薄荷巧克力夾心土司」使用經典組合水滴巧克力加上清爽薄荷，再搭配柔軟土司，夏日食用超爽口，售價32元；「薄荷巧克力脆皮泡芙」在泡芙上鋪上一層薄荷綠脆皮，內餡為薄荷鮮奶油加上巧克力卡士達，冷藏後食用更添涼爽，售價45元。第二波則於8月17日再推出「薄荷巧克力脆皮菠蘿」，經典組合搭配酥脆的菠蘿外皮，加入使用薄荷巧克力調製的奶霜，並拌入巧克力豆讓整體口感更加充滿層次，售價35元。

而因應夏季冰飲銷售高峰，Let’s Café也順勢推出全新夏季限量杯款，8月適逢金針花盛開季節，杯體以藍天及金針花盛開作為意象，設計2款充滿夏日風情的咖啡品牌杯，來杯冰咖啡搭配薄荷新品麵包享受沁涼的下午茶時光，8月11日至9月7日期間，Let’s Café咖啡全品項第2杯7折、8月11日至8月24日購買Let’s Café單品咖啡另贈送可可鈕扣一包，全面搶攻夏日商機。