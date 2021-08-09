七夕吃牛排送龍蝦！ 隨意鳥地方內用、外帶都優惠

針對七夕情人節，隨意鳥地方餐飲集團於即日起至8月29日截止，祭出三重優惠，推出隨意鳥地方101觀景餐廳外帶外送限定「雙人海陸饗宴2,488元起」、旗下分店全面菜色外帶「買一送一」；以及內用賞景限定「七夕和牛套餐升等極致饗宴」，凡於隨意鳥地方101觀景餐廳點「和牛套餐」內用，就送「澳洲天鵝龍蝦半隻」。

第一重優惠是隨意鳥地方101 觀景餐廳外帶外送限定的「雙人海陸饗宴2,488元起」。餐點中的威靈頓牛排，選用口感絕佳的美國Flannery赫斯登乳牛，Montague超級烤箱以攝氏900度高溫慢烤，費心熟成炙烤後，濃郁香氣搭配軟嫩多汁口感，包覆奶油酥香的酥皮一同入口，猶如戀愛中的纏綿滋味迸發。

線上預訂多款套餐選擇，套餐均附波士頓龍蝦一隻、招牌奶油蟹肉與手工麵包一份、松露野菌濃湯兩份、主廚經典沙拉一份，輕鬆將經典風味搬進家中，享受美好節日感。

第二重優惠是旗下分店全面菜色外帶「買一送一」。包括DA ANTONIO大安東尼台北101店5樓、台北民生店、竹北店，外帶享「買一送一」，可以將經典義大利麵、燉飯、義式窯烤披薩等人氣餐點，外帶回家享用，在家輕鬆享受餐酒氛圍。

第三重優惠是隨意鳥地方101觀景餐廳觀景餐廳內用賞景限定的「七夕和牛套餐升等極致饗宴」。推出「炭烤美國頂級肋眼牛排」、「烙烤紐西蘭小羔羊架」、「日本A5神戶和牛紐約客」等9款七夕奢華套餐，價位2,860元起；凡點「和牛套餐」內用，就送「澳洲天鵝龍蝦半隻」（價值1,680元），每桌再贈「法芙娜VALRHONA巧克力蛋糕」一份。

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