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跟著瑞瑪席丹、王冠逸動起來！FRED開免費線上運動會
奧運期間有則網路笑話是說：「奧運就是一群很需要運動的人，看一群很需要休息的人運動。」隨著奧運結束選手得以休息，換最需要運動的觀眾上場！法國頂級珠寶品牌FRED延續熱情、勇敢的運動家精神，特別推出「Go Beyond with FRED」活動，和亞太地區5位運動職人合作拍攝內容豐富多樣的線上健身課程影片，即日起至活動網站gobeyondwithfred免費註冊，就能從自即日起連續5週參與陸續上線的不同運動主題影片，其中台灣代表正能量女神瑞瑪席丹，更貼心設計在家也能輕鬆燃脂的運動菜單，迎接解封時刻！
除了瑞瑪席丹，此次的健身內容的還包括澳洲雙人組Pip Edwards & Leah Simmons的皮拉提斯、香港健身教練Utah Lee的拳擊有氧、澳門名模蘇霖的日常瑜伽，以及曾經在「延禧攻略」中以「海蘭察」角色風靡全亞洲女性的新加坡演員王冠逸所示範的分組式循環訓練。而影片中每位運動教練都配戴了FRED經典的Force 10系列珠寶，設計靈感來自品牌創辦人Fred Samuel家族對海洋和航海運動的熱愛，象徵勇氣、毅力和自信的Force 10手環共有多達2000種的搭配方式。
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