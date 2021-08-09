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跟著瑞瑪席丹、王冠逸動起來！FRED開免費線上運動會

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
法國珠寶品牌FRED推出「Go Beyond with FRED 」免費線上活動。圖／斐登提供
法國珠寶品牌FRED推出「Go Beyond with FRED 」免費線上活動。圖／斐登提供

奧運期間有則網路笑話是說：「奧運就是一群很需要運動的人，看一群很需要休息的人運動。」隨著奧運結束選手得以休息，換最需要運動的觀眾上場！法國頂級珠寶品牌FRED延續熱情、勇敢的運動家精神，特別推出「Go Beyond with FRED」活動，和亞太地區5位運動職人合作拍攝內容豐富多樣的線上健身課程影片，即日起至活動網站gobeyondwithfred免費註冊，就能從自即日起連續5週參與陸續上線的不同運動主題影片，其中台灣代表正能量女神瑞瑪席丹，更貼心設計在家也能輕鬆燃脂的運動菜單，迎接解封時刻！

除了瑞瑪席丹，此次的健身內容的還包括澳洲雙人組Pip Edwards & Leah Simmons的皮拉提斯、香港健身教練Utah Lee的拳擊有氧、澳門名模蘇霖的日常瑜伽，以及曾經在「延禧攻略」中以「海蘭察」角色風靡全亞洲女性的新加坡演員王冠逸所示範的分組式循環訓練。而影片中每位運動教練都配戴了FRED經典的Force 10系列珠寶，設計靈感來自品牌創辦人Fred Samuel家族對海洋和航海運動的熱愛，象徵勇氣、毅力和自信的Force 10手環共有多達2000種的搭配方式。

新加坡藝人王冠逸（Lawrence Wong ）將示範分組式循環訓練。圖／斐登提供
新加坡藝人王冠逸（Lawrence Wong ）將示範分組式循環訓練。圖／斐登提供
澳門名模蘇霖將示範日常瑜伽。圖／斐登提供
澳門名模蘇霖將示範日常瑜伽。圖／斐登提供
香港健身教練Utah Lee將示範拳擊有氧。圖／斐登提供
香港健身教練Utah Lee將示範拳擊有氧。圖／斐登提供
Force 10手環18K金鑽石鍊扣中型款，15萬6,900元。圖／斐登提供
Force 10手環18K金鑽石鍊扣中型款，15萬6,900元。圖／斐登提供
Force 10手環18K金鑽石鍊扣，81,400元。圖／斐登提供
Force 10手環18K金鑽石鍊扣，81,400元。圖／斐登提供
FRED與瑞瑪席丹攜手合作推出「Go Beyond with FRED 」線上運動影片。圖／斐登提供
FRED與瑞瑪席丹攜手合作推出「Go Beyond with FRED 」線上運動影片。圖／斐登提供
Force 10項鍊18K白金鑽石中型款，11萬3,800元。圖／斐登提供
Force 10項鍊18K白金鑽石中型款，11萬3,800元。圖／斐登提供
Force 10耳環18K白金鑽石小型款，69,600元。圖／斐登提供
Force 10耳環18K白金鑽石小型款，69,600元。圖／斐登提供

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