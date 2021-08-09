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中元普渡超應景 「維力炸醬麵3D造型悠遊卡」4超商開賣
迎接中元節，拜拜必備的商品之一、在台飄香超過40年的國民速食乾麵「維力炸醬麵」，現在也應景變身悠遊卡，以等比例縮小的擬真袋裝造型，讓大家輕鬆隨身攜帶使用，走到哪嗶到哪。
悠遊卡公司今宣布將推出「維力炸醬麵3D造型悠遊卡」，以5包入的袋裝造型等比例仿真縮小，搭配鑰匙圈方便掛在鑰匙或包包上，自8月10日上午11時起在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放預購，每個售價250元，數量有限、售完為止，想要珍藏台灣味的民眾動作要快。
歷史悠久的維力炸醬麵可說是台灣民眾最愛泡麵之一，尤其是可以乾麵附湯，一碗兩吃也是一大特色，另外還有素食版可供素食者解饞，甚至連炸醬本身都是許多家庭的常備品，不但是即將到來的中元普渡必拜款，也是外國友人必帶回國的熱門伴手禮選擇。這次變身悠遊卡，更是喜愛台味的民眾必收款。
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