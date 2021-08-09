中元普渡超應景 「維力炸醬麵3D造型悠遊卡」4超商開賣

NUEVA經過多年研發打造的「小極光」HD高解析粉刺機，主打「吸力適中不傷肌」，產品採用了獨特非侵入式的真空負壓技術，搭配智能感應晶片，能夠完美拿捏吸力，加上3秒停留安全警示，既能迅速有效吸出毛孔髒汙，更不怕傷害肌膚！

2021-08-09 15:47