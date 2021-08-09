有使用痕跡才時尚！LV膠囊系列 仿舊重塑經典棋盤格

熟悉路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的人應該都對「棋盤格」圖樣不陌生，今年秋季，男裝藝術總監Virgil Abloh把這個標誌性的元素注入仿舊復古氛圍，並主打以亮眼的綠色呈現，推出膠囊系列男士時裝，為經典注入年輕活潑的質感。

此系列創意靈感其實源自路易威登第三代孫子—嘉士頓路易威登（Gaston-Louis Vuitton）在1914寫的卡片，當時卡片上有著一束表現主義風格的花束襯著狀似嘉士頓路易威登自己刮出來的棋盤格圖案為背景，搭配手寫的落款「Marque L. Vuitton déposée（L. Vuitton 商標註冊）」，充滿生活感，和一點使用過的歲月痕跡。Virgil Abloh將這個概念運用在秋季膠囊系列男裝單品上，除了以亮眼萊姆綠裝飾之外，另外也有炭灰、駝色的色調組合，打造出尼龍科技外套、棉質襯衫和T恤、鞋履和項鏈吊墜、皮帶及帽子、包款皮件等單品。