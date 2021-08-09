聽新聞
test
0:00 / 0:00
有使用痕跡才時尚！LV膠囊系列 仿舊重塑經典棋盤格
熟悉路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的人應該都對「棋盤格」圖樣不陌生，今年秋季，男裝藝術總監Virgil Abloh把這個標誌性的元素注入仿舊復古氛圍，並主打以亮眼的綠色呈現，推出膠囊系列男士時裝，為經典注入年輕活潑的質感。
此系列創意靈感其實源自路易威登第三代孫子—嘉士頓路易威登（Gaston-Louis Vuitton）在1914寫的卡片，當時卡片上有著一束表現主義風格的花束襯著狀似嘉士頓路易威登自己刮出來的棋盤格圖案為背景，搭配手寫的落款「Marque L. Vuitton déposée（L. Vuitton 商標註冊）」，充滿生活感，和一點使用過的歲月痕跡。Virgil Abloh將這個概念運用在秋季膠囊系列男裝單品上，除了以亮眼萊姆綠裝飾之外，另外也有炭灰、駝色的色調組合，打造出尼龍科技外套、棉質襯衫和T恤、鞋履和項鏈吊墜、皮帶及帽子、包款皮件等單品。
另外，Virgil Abloh最早期創作中出現過的彩色紮染設計，這一季則是以日落漸變色的LV Monogram圖案呈現，推出印花外套、長袖或短袖襯衫、3D列印皮夾克、連帽上衣、牛仔短褲等，也有Keepall旅行袋、Soft Trunk、Horizon行李箱和小型皮件可選擇，全系列將於 9月4日起在路易威登門市開賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言