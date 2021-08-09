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台日港11大原創角色夢時代大集合 眾貓櫻花神社超粉萌

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
躲貓貓櫻花季快閃店。圖／夢時代提供
躲貓貓櫻花季快閃店。圖／夢時代提供

今年暑假的可愛角色盛會「原創角色夏日祭」，即日起至10月11日在夢時代及統一時代百貨高雄店3樓連通口登場。現場集結「貓貓蟲咖波」、「黃阿瑪的後宮生活」、「好想兔」、「麻吉兔」、「無所事事小海豹」、「花貓大旅社」等11位台日港人氣原創角色，打造四色拍照區及「躲貓貓櫻花季快閃店」，超過200項紀念周邊商品，要讓粉絲盡情蒐集。

夢時代「原創角色夏日祭」，打造四大台灣原創角色專屬四色拍照區，包含有「貓貓蟲咖波」的可愛萬人迷綠色區、「黃阿瑪的後宮生活」八貓一同賣萌的黃色區、「好想兔」的努力運動又嘴饞橘色區、「麻吉兔」居家慵懶放鬆的藍色區。同時加碼「反應過激的貓」、「懶洋洋喵之助」、「貓小姐Ms.Cat」的日系感十足的櫻花拱門、神社抽籤區和燈籠造景。

8月11日前，在「原創角色夏日祭」夢時代APP會員單筆消費滿1,000元，享百元現折優惠，限量150份。即日起至9月30日，於「原創角色夏日祭」購買周邊商品，刷華南夢時代聯名卡累積滿699元送限量「躲貓貓櫻花祭限定襪」一雙；10月11日前，單筆消費滿300元，另可隨機現抽1張「櫻花籤詩書籤」，共9款，數量有限抽完為止。

躲貓貓櫻花季快閃店。圖／夢時代提供
躲貓貓櫻花季快閃店。圖／夢時代提供
櫻花神社燈籠區。圖／夢時代提供
櫻花神社燈籠區。圖／夢時代提供
「原創角色夏日祭」即日起至10月11日在夢時代及統一時代百貨高雄店3樓連通口登場。圖／夢時代提供
「原創角色夏日祭」即日起至10月11日在夢時代及統一時代百貨高雄店3樓連通口登場。圖／夢時代提供

統一時代百貨 櫻花季 快閃

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