台日港11大原創角色夢時代大集合 眾貓櫻花神社超粉萌

今年暑假的可愛角色盛會「原創角色夏日祭」，即日起至10月11日在夢時代及統一時代百貨高雄店3樓連通口登場。現場集結「貓貓蟲咖波」、「黃阿瑪的後宮生活」、「好想兔」、「麻吉兔」、「無所事事小海豹」、「花貓大旅社」等11位台日港人氣原創角色，打造四色拍照區及「躲貓貓櫻花季快閃店」，超過200項紀念周邊商品，要讓粉絲盡情蒐集。

夢時代「原創角色夏日祭」，打造四大台灣原創角色專屬四色拍照區，包含有「貓貓蟲咖波」的可愛萬人迷綠色區、「黃阿瑪的後宮生活」八貓一同賣萌的黃色區、「好想兔」的努力運動又嘴饞橘色區、「麻吉兔」居家慵懶放鬆的藍色區。同時加碼「反應過激的貓」、「懶洋洋喵之助」、「貓小姐Ms.Cat」的日系感十足的櫻花拱門、神社抽籤區和燈籠造景。