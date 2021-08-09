國民速食乾麵第一品牌 維力炸醬麵悠遊卡預購上市

飄香超過40年的維力炸醬麵堪稱國民速食乾麵第一品牌，是公認具有台灣特色的泡麵，悠遊卡將維力炸醬麵等比例縮小化為悠遊卡，推出「維力炸醬麵3D造型悠遊卡」，自8月10日起在四大超商開放預購，數量有限、售完為止。

維力炸醬麵公認是國人台灣最愛泡麵，可見在國人心中的重要性，尤其是可以乾麵附湯，一碗兩吃，還有素食版可供素食者解饞，不但是即將到來的中元普渡必拜款，也是外國友人必帶回國的伴手禮。

「維力炸醬麵3D造型悠遊卡」每個售價250元，以五包入的袋裝造型等比例仿真縮小，搭配鑰匙圈，自8月10日上午11時起在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購，數量有限售完為止，有意珍藏動作要快。