麻豆腐、焦糖鮭魚、燒麻糬！「海吐司」5款新口味登場

繼今年6月上市的「Hi, TOAST 海吐司」，主打吐司與餐廳級料理的雙重組合。此次將再於8月18日起推出四川麻豆腐、焦糖炙鮭魚、法乳酪蜜蘋、抺茶燒麻糬、蕉烤棉花糖等5種全新口味，並且有單片現省30元、買10片送1片等不同優惠。

由漁業品牌「海自慢」攜手生鮮食品「老饕鮮生」、高雄無菜單料理「沐MU 創作」聯手推出的海吐司，標榜是將精製料理透過吐司的形式呈現，並且以急速冷凍的方式維持鮮度，只要以烤箱或氣炸鍋加熱就能快速食用。

海吐司於今年6月先推出伯爵脆奶酥、BBQ梅花豬等5種口味，此次再推出5款甜鹹各異的新口味。「四川麻豆腐」使用主廚自家私傳的獨門配方調製，辛香滋味令人食慾大開。「焦糖炙鮭魚」使用海自慢的鮭魚燥為主角，並有著焦糖與咖哩的香氣；「法乳酪蜜蘋」使用了法國依思尼白乳酪、香草莢與蘋果丁，有著酸甜清爽的平衡滋味。另外還有「抹茶燒麻糬」、「蕉烤棉花糖」等甜點口味同步登場。