長榮連鎖酒店中秋多款中西式月餅 早鳥預購起跑

長榮國際連鎖酒店全台六家酒店同步推出多款中秋月餅禮盒，搭配各酒店的安全防疫取貨服務，各式月餅禮盒即日起開放預訂，8月20日前享早鳥優惠，大宗訂購另享折扣，單筆消費滿額再享單一地點免費宅配服務。

長榮表示，台中長榮桂冠酒店今年主打「巧御雙層禮盒」，內含歷年月餅評比常勝軍－蛋黃酥（3入）、綠豆凸（4入），再搭配綜合果乾黑巧克力磚、柚香金萱巧克力磚及金剛花生黑巧克力磚，中西合併，甫上市便擄獲消費者目光。巧御雙層禮盒早鳥優惠價每盒1080元；長榮純手工廣式月餅禮盒中，素香滷肉、五仁棗泥及蓮蓉蛋黃均為歷年來經典暢銷款，今年加入「巧克力核桃」，選用核桃碎拌入黑巧克力增添口感，可可獨有的苦甜味餘韻留香，早鳥優惠價每盒990元。

另外，蛋黃酥是以特選宜蘭三星黃金鴨蛋黃搭配綿密紅豆沙，烘焙過程中添加白蘭地酒提味，口感溫潤滑順，內餡香、外皮酥，值得細細品嘗。而綠豆凸則是以獨家調味梅花肉餡搭配綠豆沙，甜鹹交融，外層再包覆雪白酥皮，令人愛不釋口。

長榮表示，長榮文苑酒店（嘉義）「月圓．福緣禮盒」採用減糖作法呈現，內含蛋黃酥3入、綠豆沙小月餅3入及法式抹茶雪球12入，早鳥預購每盒792元。其中，法式抹茶雪球式選用日本靜岡抹茶粉，加入新鮮杏仁角，再以法式手法烘焙而成，是道爽口小點心。

而長榮桂冠酒店（基隆／台北）聯手推出「古早味禮盒」，早鳥特惠每盒759元，內含咖哩酥3入、綠豆凸3入及蛋黃酥3入。其中，咖哩酥是以主廚特製的咖哩醬揉和滷汁肉餡，裹上白鳳豆泥調和甜度，再搭配酥脆外皮，鹹香甜口感豐富。

台糖長榮酒店（台南）推出「沐月心乘琢光禮盒」7入裝，早鳥優惠每盒944元，內容包含黑蒜流沙芝麻及薑黃咖哩松子兩款養生月餅，搭配鳳梨無花果、經典廣式蓮蓉蛋黃、肉餅酥、晶沙酥，以及台糖公益宏都拉斯小農濾掛式咖啡，將佳節祝福飄香傳遞到消費者心上。

長榮鳳凰酒店（礁溪）奶凰月餅將桃山月餅皮融合港式奶黃內餡、鹹蛋黃及白豆沙，採用完美比例配方製作，絲綢般的細滑內餡，散發濃郁奶黃及鹹蛋黃香氣，因應消費者自用、送禮等不同需求，規劃有5入裝「私藏禮盒」，早鳥優惠每盒728元，以及8入裝「珍藏禮盒」，早鳥優惠每盒1168元，與親友共享，佐茶細品、唇齒留香。