Charles & Keith首度聯名KOL系列上市 莫莉笑稱「真的有當媽媽的感覺」

被暱稱為「小CK」的時尚品牌Charles & Keith一直提供高品質和親民價格的配件，受到喜愛，屢屢推出新款都能造成流行風潮。不僅如此，Charles & Keith還首度與台灣時尚名人莫莉跨界合作，打造一系列顛覆品牌印象新品，連她都表示「就像是自己的寶寶誕生」。

在過去，也曾有過服裝品牌與莫莉有合作過，然而與Charles & Keith的跨界，卻是新里程碑。從設計、版型和顏色的挑選，莫莉都參與其中，她也表示「真的有當媽媽」、「親自養育」的感覺。莫莉在這次合作之前，她觀察到Charles & Keith的用色，都以典雅略帶保守的配色為主，所以在涉入開發之際，就決定要用大膽的顏色來顛覆。莫莉直接挑戰用暖橘、草綠色貫穿，甚至說「我覺得這個系列很『莫莉』的地方就是大膽和突破，也像我的個性」。她也給了搭配建議，身上不要太多色彩，就能凸顯包包或是鞋款特色。

與Charles & Keith之前在市場上的作品相比，聯名系列多了許多拼接細節處理，莫莉提到「就像是一雙鞋，不會只有單一顏色，把不同的元素都放在一起的感覺」，其中最推崇的鞋款就是百搭的小白鞋。鞋跟後方的皮革提帶，還加上了莫莉笑稱荒妙的治理名言「MORE IS MORE」的刺繡字樣，品牌也表示這是首次出現的設計。莫莉還透露，從洽談到看到成品時，就像是「你去育嬰室」看到自己的小孩」，十分感動。若是，想要入手新包款，莫莉則是最推薦有著兩種造型的鏤空手提包，無論是逛街、上班，甚至去海邊玩都能搭配。

而為了聯名系列的推出，莫莉也特別到澎湖去拍攝形象美照，來呼應她的海濱度假創作靈感。全系列包含了4款鞋履與4款袋包，再加上2款太陽眼鏡。而除了小白鞋之外，最受到關注的就是細帶透明根涼鞋，在簡單的外型下，帶出了性感氛圍。流蘇肩背包也是不可錯過的時尚單品，簡約方包輪廓，輔以豐富層次的流蘇吊飾，頓時就讓包款多了奢華感，全系列預計8月10日正式上架開賣。

為了聯名系列的推出，莫莉也特別到澎湖去拍攝形象美照，來呼應她的海濱度假創作靈感。圖／Charles & Keith提供

為了聯名系列的推出，莫莉也特別到澎湖去拍攝形象美照，來呼應她的海濱度假創作靈感。圖／Charles & Keith提供

為了聯名系列的推出，莫莉也特別到澎湖去拍攝形象美照，來呼應她的海濱度假創作靈感。圖／Charles & Keith提供

為了聯名系列的推出，莫莉也特別到澎湖去拍攝形象美照，來呼應她的海濱度假創作靈感。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與莫莉聯名系列細帶透明跟涼鞋1,890元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與莫莉聯名系列經典綁帶休閒鞋1,890元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與莫莉聯名系列飛行員墨鏡1,990元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith與莫莉聯名系列縷空手提包2,890元 。圖／Charles & Keith提供