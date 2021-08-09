閃亮亮的PRADA七夕系列 紫色水晶Cleo包超限量登場

相信每個人在另一半的眼中，都是閃閃發亮、珍貴非凡的吧！義大利時尚品牌PRADA今年推出的七夕情人節系列，就是以光澤耀眼的水晶為設計主角，點綴在多款人氣包款和服飾、鞋款等單品上，呈現宛如飾品的裝飾效果，也能更加彰顯出另一半的心意。

PRADA此次特別新推出一系列水晶裝飾服裝和配飾，當中有熱賣人氣王Cleo包、Re-Edition 2000手提包、淡粉紅女裝上衣和洋裝、銀色Brique男士手提包及造型俐落的三角標誌皮鞋等等。一顆顆的水晶點綴，透過不同角度展現不同的光澤，搭配PRADA現代感十足的設計輪廓，奢華中不失個性。其中一款粉紫水晶綴飾Cleo包更是數量稀少超限量登場，柔美帶有神秘感的配色與設計，很值得收藏，全系列已於官網上架，台灣則是在台北101購物中心及台北微風廣場PRADA門市獨家販售。