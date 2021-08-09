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七夕花卉、巧克力、威士忌！費特肯永生花卉禮盒全搞定

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
以費特肯為靈感量身打造七夕限定獻禮「Unicorn's Garden Gift Baskets獨角獸純粹之愛花籃」。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以費特肯為靈感量身打造七夕限定獻禮「Unicorn's Garden Gift Baskets獨角獸純粹之愛花籃」。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

七夕巧克力、花卉加威士忌，費特肯客製永生花卉禮盒幫你一次搞定！集結情人送禮喜悅要素，費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌訂製打造「Unicorn's Garden Gift Baskets獨角獸純粹之愛花籃」，希望能滿足送禮與收禮者怦然心動幸福瞬間。

「Unicorn's Garden Gift Baskets獨角獸純粹之愛花籃」讓情人們可以共同品酩純淨細緻的費特肯威士忌，感受費特肯餘韻延綿的花果香，再佐自瑞士低溫空運來台愛馬仕級——Du Rhone Cholatier高級巧克力，欣賞精緻肯妮莎花藝繽紛浪漫情懷的永生花，讓美好時光就此停留。

過去威士忌普遍被視為男性專屬，但烈酒常勝軍費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌，不僅擁有精緻獨角獸LOGO，宛如威士忌界的精品，加上致力追求純粹細緻、清新、甜美的風味，上市之後深受許多女性喜愛。

威士忌界中的獨角獸——費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威士忌界中的獨角獸——費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌細膩而清新甜美的特質，歸功於全世界獨一無二的「天使瀑布蒸餾法」，藉由套在蒸餾器頸部的「銅環」，使沁涼的山泉水從環上的噴嘴澆灌而下，宛如天使瀑布般，藉由回流率的增加進而萃取最輕柔的酒精蒸氣。

而附著於古銅外的一抹淺綠，則是淋灑於蒸餾器外的水遇熱留下的痕跡，更是費特肯追求純粹的努力證明。在這浪漫的七夕時刻，不論想贈予的對象是男性還是女性，亦或純粹寵愛自己，都值得將純淨甘美的費特肯，獻給最獨特的人。

「Unicorn's Garden Gift Baskets獨角獸純粹之愛花籃」活動期間為即日起至9月30日截止，數量有限，售完為止。

蘇格蘭 巧克力 七夕 情人節

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